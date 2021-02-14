Крик души: диспетчер ТЭС призывает пользоваться электричеством ночью, чтобы избежать аварии

Из-за похолодания нагрузка на энергосистему страны увеличится, что может привести к аварийным ситуациям или, даже, к веерным отключениям света.

Один из пользователей Facebook-группы "Диспетчеры ОЭС Украины" опубликовал пост, в котором отметил, что в связи с грядущим похолоданием ожидается увеличение потребления электричества по стране, а, соответственно, и нагрузок на энергосистему страны. Он призвал украинцев стараться пользоваться электроприборами ночью, когда нагрузка на энергосистему минимальная.

"У кого дома есть двухзонный учет электрической энергии и кто включает бытовые приборы сразу после 23:00, когда начинает действовать этот тариф, добавляет суммарно по ОЭС Украины 250-500 МВт потребления. Этим создается дополнительная нагрузка на генерирующие мощности в конце суток. Предлагаю перепрограммировать таймер включения на 3-4:00 утра (например, стиральную машину), когда есть минимум нагрузок в ОЭС. Тем самым уменьшится неравномерность графика потребления и упростится работа диспетчера на смене", — написал он.

По словам автора публикации, благодаря такому перераспределению нагрузки не нужно будет дополнительно отключать и включать на ночь блоки ТЭС, что поможет сэкономить газ и уголь на пусковые операции и облегчит работу персонала станций.

Также он опубликовал якобы графики потребления электричества по ОЭС, на которых видны часы нагрузок на систему и увеличение объемов потребления после 23:00.

[ + – ] Диспетчер призывает пользоваться электричеством ночью Фото: скриншот

Отметим, согласно прогнозам синоптиков температура воздуха по Украине в ближайшую неделю должна стать ниже. Так, в Киеве к пятнице температура может опуститься ниже -20°.

[ + – ] Погода на неделю в Киеве Фото: скриншот

[ + – ] Погода на 10 дней в Киеве Фото: скриншот

Примечательно, что 15 января 2021 года в СМИ появилась информация о том, что "Укрэнерго" якобы разрабатывало план веерных отключений электричества. В частности, в сети появилась фотография якобы письма, которое "Укрэнерго" якобы направило на имя и.о. министра энергетики Юрия Витренко с просьбой "обеспечить использование ограничения потребления электричества (веерных отключений света) в случае необходимости".

Впрочем, в "Укрэнерго" оперативно отреагировали на эту информацию, заявив, что никаких веерных отключений света по стране не планируется.

"Несмотря на появление в прессе публикаций о якобы возможности введения графика аварийных отключений (так называемых "веерных отключений"), сообщаем, что такие меры пока не планируются", — подчеркнули в сообщении.

В тот же день, 15 января, на эту историю отреагировал и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он утверждал, что "ситуация под контролем", и понижение температуры украинская энергосистема должна выдержать, потому необходимости в веерных отключениях нет.

3 февраля НКРЭКУ сообщило о том, что по тепловым электростанциям (ТЭС) страны наблюдается критическая ситуация с запасами угля. Это, по словам регулятора, угрожало стабильной работе энергоблоков и могло спровоцировать возникновение общесистемной аварии и введение графиков аварийных отключений электроснабжения для потребителей ("веерных отключений").

9 февраля в "Укрэнерго" сообщили, что на складах ТЭС осталось на 43% меньше минимально необходимых запасов угля.

Впрочем, и.о. министра энергетики Юрий Витренко в интервью, опубликованном 13 февраля, заявил, что "критических угроз для энергосистемы нет" и выразил надежду на то, что эту зиму получится пережить без веерных отключений. Чиновник отметил, что для избежания возможного коллапса на ТЭС начали работать газовые блоки.

"Это дороже, например, чем сжигать уголь. Но для того, чтобы наши потребители, были со светом, электроэнергией, мы делаем так, чтобы не было никаких отключений", – сказал Витренко.

Напомним, по состоянию на 9 февраля 10 энергоблоков тепловых электростанций по Украине находились в аварийном состоянии.