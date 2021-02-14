Крик душі: співробітник ОЕС закликає користуватися електрикою вночі, щоб уникнути аварії

Через похолодання навантаження на енергосистему країни збільшиться, що може привести до аварійних ситуацій або, навіть, до віялових відключень світла.

Один з користувачів Facebook-групи "Диспетчери ОЕС України", який працює в обʼєднаній енергосистемі України, опублікував пост, в якому зазначив, що в звʼязку з майбутнім похолоданням очікується збільшення споживання електроенергії по країні, а, відповідно, і навантажень на енергосистему країни. Він закликав українців намагатися користуватися електроприладами вночі, коли навантаження на енергосистему мінімальне.

"У кого вдома є двозонний облік електричної енергії і хто включає побутові прилади відразу після 23:00, коли починає діяти цей тартф, додає сумарно по ОЕС України 250-500 МВт споживання. Цим створюється додаткове навантаження на генеруючі потужності в кінці доби. Пропоную перепрограмувати таймер включення на 3-4 години ранку (наприклад пральна машина), коли ми маємо мінімум навантажень в ОЕС і тим самим зменшити нерівномірність графіка споживання і спростити роботу диспетчера в зміні", — написав він.

За словами автора публікації, завдяки такому перерозподілу навантаження не потрібно буде додатково відключати і включати на ніч блоки ТЕС, що допоможе заощадити газ і вугілля на пускові операції і полегшить роботу персоналу станцій.

Також він опублікував нібито графіки споживання електрики по ОЕС, на яких видно годинни навантажень на систему і збільшення обсягів споживання після 23:00.

[ + – ] Диспетчер ТЕС закликає користуватися електроенергією вночі Фото: скриншот

Деякі коментатори припустили, що після 23:00 відбувається такий різкий стрибок через те, що люди масово вмикають опалення.

Відзначимо, згідно з прогнозами синоптиків температура повітря по Україні у найближчий тиждень повинна знизитися. Так, у Києві до пʼятниці температура може опуститися нижче -20 °.

[ + – ] Погода на тиждень в Києві Фото: скриншот

[ + – ] Погода на 10 днів у Києві Фото: скриншот

Примітно, що 15 січня 2021 року в ЗМІ зʼявилася інформація про те, що "Укренерго" нібито розробляло план віялових відключень електрики. Зокрема, в мережі зʼявилася фотографія нібито листа, який "Укренерго" нібито направило на імʼя в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка з проханням "забезпечити використання обмеження споживання електроенергії (віялових відключень світла) в разі необхідності".

Втім, в "Укренерго" оперативно відреагували на цю інформацію, заявивши, що ніяких віялових відключень світла по країні не планується.

"Зважаючи на появу в пресі публікацій щодо нібито можливості введення графіку аварійних відключень, повідомляємо, що такі заходи наразі не плануються", — підкреслили в повідомленні.

У той же день, 15 січня, на цю історію відреагував і премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. Він стверджував, що "ситуація під контролем", і зниження температури українська енергосистема повинна витримати, тому необхідності у віялових відключеннях немає.

3 лютого НКРЕКУ повідомило про те, що по тепловим електростанціям (ТЕС) країни спостерігається критична ситуація з запасами вугілля. Це, за словами регулятора, загрожувало стабільній роботі енергоблоків і могло спровокувати виникнення загальносистемної аварії і введення графіків аварійних відключень електропостачання для споживачів ("віялових відключень").

9 лютого в "Укренерго" повідомили, що на складах ТЕС залишилося на 43% менше мінімально необхідних запасів вугілля.

Втім, в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко в інтервʼю, опублікованому 13 лютого, заявив, що "критичних загроз для енергосистеми немає" і висловив надію на те, що цю зиму вийде пережити без віялових відключень. Чиновник зазначив, що для уникнення можливого колапсу на ТЕС почали працювати газові блоки.

"Це дорожче, наприклад, ніж спалювати вугілля. Але для того, щоб наші споживачі були зі світлом, електроенергією, ми робимо так, щоб не було ніяких відключень", — сказав Вітренко.

Нагадаємо, станом на 9 лютого 10 енергоблоків теплових електростанцій по Україні перебували в аварійному стані.