В Украине за три года добавятся новые отели под марками международных сетей

Сейчас под международными брендами в Украине функционируют только 17 гостиниц, а в Польше таких 185. Сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор по международным связям Украинской ассоциации гостиниц и курортов (UHRA) Иван Лунь

По его словам, в ближайшие два года в Украине планируется открыть не более десятка гостиниц, представляющих международные сети.

В текущем году заявлены к открытию Radisson Hotel City Center Odessa (90 номеров), Best Western Plus Lviv Market Square (70), Ibis & Adagio Kyiv (265). В последующие два года планируют начать работу Ibis Lviv (100), Radisson Hotel Pechersk Park Kyiv (167), Sheraton Kyiv Troitska Square (208), Novotel Lviv (125) и Hampton by Hampton Lviv airport (138).

"Эти проекты – лишь малая часть из тех брендированных гостиничных проектов, которые прошли тщательное градостроительное и архитектурное планирование, а также этап переговоров девелоперов и глобальных гостиничными групп. Однако многие проекты, которые планировались, так и не были завершены", – сообщил Лунь.

Самыми активными гостиничными сетями в Украине на сегодня являются Accor, Radisson, InterContinental, Marriott и Hilton. Кроме того, сети Wyndham и Louvre Hotel Group в последнее время также продвигали свои бренды и участвовали в тендерах на проекты.

Рынок отелей в Украине сильно пострадал из-за пандемии коронавируса. Эксперты прогнозируют, что понадобится как минимум 3-4 года для среднего сегмента и 4-5 лет для отелей премиум-класса, чтобы достичь показателей 2019 года.

