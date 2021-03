В Україні за три роки додадуться нові готелі під марками міжнародних мереж

Найактивнішими мережами в Україні на сьогодні є Accor, Radisson, InterContinental, Marriott і Hilton.

Зараз під міжнародними брендами в Україні функціонують лише 17 готелів, а в Польщі таких 185. Повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" директор із міжнародних зв'язків Української асоціації готелів і курортів (UHRA) Іван Лунь.

За його словами, у найближчі два роки в Україні планується відкрити не більше десятка готелів, що представляють міжнародні мережі.

У поточному році заявлені до відкриття Radisson Hotel City Center Odessa (90 номерів), Best Western Plus Lviv Market Square (70), Ibis & Adagio Kyiv (265). У наступні два роки планують почати роботу Ibis Lviv (100), Radisson Hotel Pechersk Park Kyiv (167), Sheraton Kyiv Troitska Square (208), Novotel Lviv (125) і Hampton by Hampton Lviv airport (138).

"Ці проекти — лише мала частина з тих брендованих готельних проектів, які пройшли ретельне містобудівне та архітектурне планування, а також етап переговорів девелоперів і глобальних готельних груп. Однак багато проектів, які планувалися, так і не були завершені", — повідомив Лунь.

Найактивнішими готельними мережами в Україні на сьогодні є Accor, Radisson, InterContinental, Marriott і Hilton. Крім того, мережі Wyndham і Louvre Hotel Group останнім часом також просували свої бренди і брали участь у тендерах на проекти.

Ринок готелів в Україні сильно постраждав через пандемію коронавірусу. Експерти прогнозують, що знадобиться мінімум 3-4 роки для середнього сегменту та 4-5 років для готелів преміум-класу, щоб досягти показників 2019 року.

Нагадаємо, перемогу на аукціоні з продажу київського готелю "Дніпро" здобули не російські олігархи, а українські айтішники. "Ми перетворимо його на перший готель у світі, повністю підготовлений для кіберспортивних івентів. Він міститиме не тільки атрибути топового готелю (ресторани, бари, SPA-зони, і фітнес-центри), а й унікальні кіберспортивні елементи: тренувальні зони, кіберспортивну сцену, спеціальні номери для професійних гравців, а також кращий у світі players 'lounge", — запевняв покупець.