Россия может полностью прекратить транзит газа через Украину после 2024 года, — Витренко

Глава украинского "Нафтогаза" обвинил российскую сторону в нежелании вести переговоры о продлении действующего контракта.

Украина не сможет остановить запуск российского трубопровода "Северный поток-2", несмотря на привлечение страны к процессу сертификации объекта, так как страна не обладает правом вето в этом вопросе. Помимо этого РФ на данный момент не ведет переговоров касательно продления транзита газа через территорию Украины после истечения срока контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" в 2024 году. Об этом в комментарии агентству Reuters в понедельник, 29 ноября, сообщил руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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По его словам, Украина имеет некоторый доступ к документации, необходимой для сертификации трубопровода и ее мнение может быть выслушано в этом процессе, однако это не дает ей полномочий останавливать процесс одобрения эксплуатации объекта.

"(У Украины) нет никакого права вето", — сказал Витренко, добавив, что страна будет готова оспорить сертификацию проекта, если она посчитает, что проект не соответствует законодательству ЕС.

Глава "Нафтогаза" отметил, что если газопровод будет сертифицирован, то это произойдет "без полного соблюдения буквы европейского закона" и Украина в связи с этим будет обращаться в суд.

Витренко также заявил, что после окончания срока действия контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" Россия может полностью отказаться от транзита газа через украинскую территорию, так как на данный момент не ведется никаких переговоров о продлении сделки.

"Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров (с Россией)… Мы обсуждаем с американцами и немцами, что все мы хотели бы, чтобы транзит продолжался, но россияне не хотят начинать эти переговоры", — сказал Витренко.

По его словам, если контракт не будет продлен, использование Россией трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", усилит контроль этого государства над поставками топлива в Европу, что сделает ее более уязвимой для политически обоснованных перебоев в поставках газа и скачков цен на него.

Напомним, 10 сентября "Газпром" объявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2". Федеральное сетевое агентство Германии предупредило компанию-оператора проекта Nord Stream 2 AG о наказании, в случае начала закачки газа в трубопровод до завершения сертификации. В этом процессе будет участвовать и Украина.

Также сообщалось, что немецкий регулятор может продлить сроки сертификации "Северного потока – 2" до начала мая следующего года.

Тем временем в Международном валютном фонде недавно сообщили, что потери Украины от будущего запуска российского газопровода "Северный поток-2" составят 1,2 миллиарда долларов в год.