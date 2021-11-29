Росія може повністю припинити транзит газу через Україну після 2024 року, — Вітренко

Голова українського "Нафтогазу" звинуватив російську сторону в небажанні вести переговори щодо продовження чинного контракту.

Україна не зможе зупинити запуск російського трубопроводу "Північний потік-2", попри залучення країни до процесу сертифікації об'єкта, оскільки країна не має права вето в цьому питанні. Крім цього, РФ наразі не веде переговорів щодо продовження транзиту газу через територію України після закінчення терміну контракту між "Нафтогазом" і "Газпромом" у 2024 році. Про це в коментарі агентству Reuters у понеділок, 29 листопада, повідомив керівник "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

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За його словами, Україна має деякий доступ до документації, необхідної для сертифікації трубопроводу, і її думка може бути вислухана в цьому процесі, проте це не дає їй повноважень зупиняти процес схвалення експлуатації об'єкта.

"(В України) немає жодного права вето", — сказав Вітренко, додавши, що країна буде готова оскаржити сертифікацію проєкту, якщо вона вважатиме, що проєкт не відповідає законодавству ЄС.

Голова "Нафтогазу" зазначив, що якщо газопровід буде сертифікований, то це відбудеться "без повного дотримання букви європейського закону", і Україна у зв'язку з цим звертатиметься до суду.

Вітренко також заявив, що після закінчення терміну дії контракту між "Нафтогазом" та "Газпромом" Росія може повністю відмовитися від транзиту газу через українську територію, оскільки наразі не ведеться жодних переговорів щодо продовження угоди.

"Немає нічого, навіть натяку, офіційних чи неофіційних переговорів (з Росією)... Ми обговорюємо з американцями та німцями, що всі ми хотіли б, щоб транзит тривав, але росіяни не хочуть розпочинати ці переговори", — сказав Вітренко.

За його словами, якщо контракт не буде продовжений, використання Росією трубопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" посилить контроль цієї держави над постачанням палива до Європи, що зробить її більш уразливою для політично обґрунтованих перебоїв у постачанні газу та стрибків цін на нього.

Нагадаємо, 10 вересня "Газпром" оголосив про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Федеральне мережеве агентство Німеччини попередило компанію-оператора проєкту Nord Stream 2 AG про покарання в разі початку закачування газу в трубопровід до завершення сертифікації. У цьому процесі братиме участь і Україна.

Також повідомлялося, що німецький регулятор може продовжити термін сертифікації "Північного потоку-2" до початку травня наступного року.

Тим часом у Міжнародному валютному фонді нещодавно повідомили, що втрати України від майбутнього запуску російського газопроводу "Північний потік-2" становитимуть 1,2 мільярд доларів на рік.