Цена газа в Европе побила рекорд октября. Топливо на бирже стоит более $1500
Январские газовые фьючерсы с начала дня торгуются по 1505 долларов за 1 тыс. кубометров. При этом запасы газа в Европе оцениваются на самом низком уровне за последние 10 лет.
Стоимость газа на рынке Европы впервые с октября превысила цену в 1500 долларов за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Газовые фьючерсы на январь на голландском хабе TTF на утро торговались по 1505 долларов за 1 тыс. кубометров (128,3 евро за МВт-час).
Как видно на графике, газовые фьючерсы не собираются дешеветь. Вчера в конце торгов цены на газовые контракты также дошли до отметки 1505 долларов за тысячу кубометров
В прошлом месяце цены на газовые контракты TTF в среднем выросли на 960 долларов, а в декабре уже на 1155 долларов за тысячу кубометров. Котировки прошлой недели превысили 1200 долларов.
По сведениям Bloomberg, европейские цены на газ с начала года выросли почти на 600% из-за медленного увеличения запасов газа и сокращения поставок из России. Европа входит в зиму с рекордно низкими запасами газа за последние 10 лет.
Напомним, что рост цен на газ на лондонской бирже начался 14 декабря. В этот день стоимость топлива подскочила до 1400 долларов за кубометр. Так биржа отреагировала на слова главы МИД Германии о том, что газопровод "Северный поток — 2" нельзя запустить из-за его несоответствия правилам ЕС.
Cертификацию "Северного потока – 2" могут отложить до 8 мая следующего года, если бюрократические формальности затянутся.
По оценкам Международного валютного фонда, Украина от запуска газопровода рискует потерять около 1,2 млрд долларов за год.