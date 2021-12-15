Цена газа в Европе побила рекорд октября. Топливо на бирже стоит более $1500

Январские газовые фьючерсы с начала дня торгуются по 1505 долларов за 1 тыс. кубометров. При этом запасы газа в Европе оцениваются на самом низком уровне за последние 10 лет.

Стоимость газа на рынке Европы впервые с октября превысила цену в 1500 долларов за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Газовые фьючерсы на январь на голландском хабе TTF на утро торговались по 1505 долларов за 1 тыс. кубометров (128,3 евро за МВт-час).

[ + – ] Утром газ на лондонской бирже торговался за 128,3 евро за МВт-час Фото: Скриншот

Как видно на графике, газовые фьючерсы не собираются дешеветь. Вчера в конце торгов цены на газовые контракты также дошли до отметки 1505 долларов за тысячу кубометров

[ + – ] Средняя цена январских газовых фьючерсов выросла на 1155 долларов

В прошлом месяце цены на газовые контракты TTF в среднем выросли на 960 долларов, а в декабре уже на 1155 долларов за тысячу кубометров. Котировки прошлой недели превысили 1200 долларов.

По сведениям Bloomberg, европейские цены на газ с начала года выросли почти на 600% из-за медленного увеличения запасов газа и сокращения поставок из России. Европа входит в зиму с рекордно низкими запасами газа за последние 10 лет.

Напомним, что рост цен на газ на лондонской бирже начался 14 декабря. В этот день стоимость топлива подскочила до 1400 долларов за кубометр. Так биржа отреагировала на слова главы МИД Германии о том, что газопровод "Северный поток — 2" нельзя запустить из-за его несоответствия правилам ЕС.

Cертификацию "Северного потока – 2" могут отложить до 8 мая следующего года, если бюрократические формальности затянутся.

По оценкам Международного валютного фонда, Украина от запуска газопровода рискует потерять около 1,2 млрд долларов за год.