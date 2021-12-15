Ціна газу в Європі побила рекорд жовтня. Паливо на біржі коштує понад $1500

Січневі газові ф'ючерси з початку дня торгуються за 1505 доларів за 1 тис. кубометрів. При цьому запаси газу в Європі оцінюються на найнижчому рівні за останні 10 років.

Вартість газу на ринку Європи вперше з жовтня перевищила ціну 1500 доларів за 1 тис. кубометрів. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

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Газові ф'ючерси на січень на голландському хабі TTF на ранок торгувалися по 1505 доларів за 1 тис. кубометрів (128,3 євро за МВт-годину).

[ + – ] Уранці газ на лондонській біржі торгувався за 128,3 євро за МВт-годину Фото: Скриншот

Як видно на графіку, газові ф'ючерси не мають наміру дешевшати. Вчора наприкінці торгів ціни на газові контракти також сягнули 1505 доларів за тисячу кубометрів.

[ + – ] Середня ціна січневих газових ф'ючерсів зросла на 1155 доларів

Минулого місяця ціни на газові контракти TTF у середньому зросли на 960 доларів, а у грудні вже на 1155 доларів за тисячу кубометрів. Котирування минулого тижня перевищили 1200 доларів.

За даними Bloomberg, європейські ціни на газ із початку року зросли майже на 600% через повільне збільшення запасів газу та скорочення постачання з Росії. Європа входить у зиму з рекордно низькими запасами газу за останні 10 років.

Нагадаємо, що зростання цін на газ на лондонській біржі розпочалося 14 грудня. Цього дня вартість палива підскочила до 1400 доларів за кубометр. Так біржа відреагувала на слова глави МЗС Німеччини про те, що газопровід "Північний потік — 2" не можна запустити через його невідповідність до правил ЄС.

Сертифікацію "Північного потоку – 2" можуть відкласти до 8 травня наступного року, якщо бюрократичні формальності затягнуться.

За оцінками Міжнародного валютного фонду, Україна від запуску газопроводу ризикує втратити близько 1,2 млрд доларів за рік.