США поможет Украине энергоресурсами на фоне блокировки Россией поставок угля (фото)

Отдельное внимание стороны уделили вопросу синхронизации энергетической системы Украины с европейской ENTSO-E — сетью системных операторов передачи электроэнергии.

Министр энергетики Герман Галущенко и временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квинн договорились о сотрудничестве. Последняя пообещала поддержку США поставками энергоресурсов и в вопросе энергетической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

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В разговоре с иностранной коллегой министр напомнил, что РФ заблокировала поставки в Украину угля из Казахстана по железной дороге.

"Украина переориентировалась на другие источники импорта, и основной путь поставок угля – морской", — пояснил Галущенко Квинн ситуацию с энергоресурсами.

Представительница США заверила в поддержке Украины энергоресурсами, в частности для атомной энергетики, а также пообещала помощь в усилении энергетической безопасности.

Также стороны обсуждали значительное сокращение объемов транзита российского газа через Украину.

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Напомним, недавно две украинские АЭС — Запорожская и Южно-Украинская начали работать на мощностях, выше установленных. В то же время в Кабмине украинцам пообещали, что угля и газа хватит на этот отопительный сезон, несмотря на блокировку поставок из РФ.

Также накануне сообщалось, что Россия значительно сократила транзит газа через Украину в Европу. В случае, если российский газопровод "Северный поток-2" запустят, Киев может вовсе лишиться контрактов на транзит газа через Украину. Однако пока процесс запуска СП-2 временно приостановлен — сначала проект должен пройти сертификацию в Европе, которую отложили минимум до середины лета 2022 года. Сертификация газопровода требует того, чтобы проект соответствовал европейскому законодательству — сейчас российская сторона работает над ошибками, создавая дочерние компании NordStrem-2.