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США поможет Украине энергоресурсами на фоне блокировки Россией поставок угля (фото)

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Минэнерго, Кристина Квинн, Герман Галущенко
Кристина Квинн в Украине

Отдельное внимание стороны уделили вопросу синхронизации энергетической системы Украины с европейской ENTSO-E — сетью системных операторов передачи электроэнергии.

Министр энергетики Герман Галущенко и временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квинн договорились о сотрудничестве. Последняя пообещала поддержку США поставками энергоресурсов и в вопросе энергетической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В разговоре с иностранной коллегой министр напомнил, что РФ заблокировала поставки в Украину угля из Казахстана по железной дороге.

"Украина переориентировалась на другие источники импорта, и основной путь поставок угля – морской", — пояснил Галущенко Квинн ситуацию с энергоресурсами.

Представительница США заверила в поддержке Украины энергоресурсами, в частности для атомной энергетики, а также пообещала помощь в усилении энергетической безопасности.

Также стороны обсуждали значительное сокращение объемов транзита российского газа через Украину.

Герман Галущенко, Минэнерго, Кристина Квинн
заседание чиновников
Герман Галущенко, Минэнерго, Кристина Квинн
заседание чиновников
Герман Галущенко, Минэнерго, Кристина Квинн
заседание чиновников
Герман Галущенко, Минэнерго, Кристина Квинн
Герман Галущенко, Минэнерго, Кристина Квинн
Герман Галущенко, Минэнерго, Кристина Квинн

Напомним, недавно две украинские АЭС — Запорожская и Южно-Украинская начали работать на мощностях, выше установленных. В то же время в Кабмине украинцам пообещали, что угля и газа хватит на этот отопительный сезон, несмотря на блокировку поставок из РФ.

Также накануне сообщалось, что Россия значительно сократила транзит газа через Украину в Европу. В случае, если российский газопровод "Северный поток-2" запустят, Киев может вовсе лишиться контрактов на транзит газа через Украину. Однако пока процесс запуска СП-2 временно приостановлен — сначала проект должен пройти сертификацию в Европе, которую отложили минимум до середины лета 2022 года. Сертификация газопровода требует того, чтобы проект соответствовал европейскому законодательству — сейчас российская сторона работает над ошибками, создавая дочерние компании NordStrem-2.