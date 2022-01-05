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США допоможе Україні енергоресурсами на тлі блокування Росією постачання вугілля (фото)

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Міненерго, Крістіна Квін, Герман Галущенко
Крістіна Квін в Україні

Окрему увагу сторони приділили питанню синхронізації енергетичної системи України із європейською ENTSO-E — мережею системних операторів передавання електроенергії.

Міністр енергетики Герман Галущенко та тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін домовилися про співпрацю. Остання пообіцяла підтримку США постачанням енергоресурсів та у питанні енергетичної безпеки. Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У розмові з іноземною колегою міністр нагадав, що РФ заблокувала постачання в Україну вугілля з Казахстану залізницею.

"Україна переорієнтувалася на інші джерела імпорту, й основний шлях постачання вугілля — морський", — пояснив Галущенко Квін ситуацію з енергоресурсами.

Представниця США запевнила у підтримці України енергоресурсами, зокрема для атомної енергетики, а також пообіцяла допомогу в посиленні енергетичної безпеки.

Також сторони обговорювали значне скорочення обсягів транзиту російського газу Україною.

Засідання чиновників
Засідання чиновників
Засідання чиновників
Засідання чиновників
Засідання чиновників
Засідання чиновників
Засідання чиновників
Засідання чиновників
Засідання чиновників

Нагадаємо, нещодавно дві українські АЕС — Запорізька та Южно-Українська почали працювати на потужностях, вищих за встановлені. Водночас у Кабміні українцям пообіцяли, що вугілля та газу вистачить на цей опалювальний сезон, незважаючи на блокування постачань з РФ.

Також напередодні повідомлялося, що Росія значно скоротила транзит газу через Україну в Європу. У випадку, якщо російський газопровід "Північний потік-2" запустять, Київ може втратити контракти на транзит газу через Україну. Однак поки що процес запуску ПП-2 тимчасово припинено — спочатку проєкт має пройти сертифікацію в Європі, яку відклали мінімум до середини літа 2022 року. Сертифікація газопроводу вимагає того, щоб проєкт відповідав європейському законодавству, — зараз російська сторона працює над помилками, створюючи дочірні компанії NordStrem-2.