США допоможе Україні енергоресурсами на тлі блокування Росією постачання вугілля (фото)

Окрему увагу сторони приділили питанню синхронізації енергетичної системи України із європейською ENTSO-E — мережею системних операторів передавання електроенергії.

Міністр енергетики Герман Галущенко та тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін домовилися про співпрацю. Остання пообіцяла підтримку США постачанням енергоресурсів та у питанні енергетичної безпеки. Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

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У розмові з іноземною колегою міністр нагадав, що РФ заблокувала постачання в Україну вугілля з Казахстану залізницею.

"Україна переорієнтувалася на інші джерела імпорту, й основний шлях постачання вугілля — морський", — пояснив Галущенко Квін ситуацію з енергоресурсами.

Представниця США запевнила у підтримці України енергоресурсами, зокрема для атомної енергетики, а також пообіцяла допомогу в посиленні енергетичної безпеки.

Також сторони обговорювали значне скорочення обсягів транзиту російського газу Україною.

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Нагадаємо, нещодавно дві українські АЕС — Запорізька та Южно-Українська почали працювати на потужностях, вищих за встановлені. Водночас у Кабміні українцям пообіцяли, що вугілля та газу вистачить на цей опалювальний сезон, незважаючи на блокування постачань з РФ.

Також напередодні повідомлялося, що Росія значно скоротила транзит газу через Україну в Європу. У випадку, якщо російський газопровід "Північний потік-2" запустять, Київ може втратити контракти на транзит газу через Україну. Однак поки що процес запуску ПП-2 тимчасово припинено — спочатку проєкт має пройти сертифікацію в Європі, яку відклали мінімум до середини літа 2022 року. Сертифікація газопроводу вимагає того, щоб проєкт відповідав європейському законодавству, — зараз російська сторона працює над помилками, створюючи дочірні компанії NordStrem-2.