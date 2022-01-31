Пластиковые пакеты в Украине подорожают с завтрашнего дня: что известно

Решение Кабмина предусматривает, что минимальная розничная цена на пакеты будет составлять 2-3 гривны. При этом сверхтонкие пластиковые пакеты, в которые упаковывают мясо и рыбу, могут распространяться бесплатно.

Завтра, 1 февраля, в Украине вступит в силу решение Кабинета министров Украины, которое устанавливает минимальные розничные цены на пластиковые пакеты. Соответствующее решение было принято правительством 20 декабря 2021 года, сообщает Министерство экономики.

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В ведомстве надеются, что это позволит ограничить использование пластиковых пакетов в стране и положительно повлияет на экологическую ситуацию.

Согласно новым правилам, минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг будут составлять:

2,00 грн – стоимость пакета без ручек и боковых складок;

2,50 грн – цена на пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3,00 грн – стоимость пакета с ручками и боковыми складками.

В то же время, не запрещается распространять бесплатно биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки и транспортировки мяса, свежей рыбы, сыпучих продуктов, льда, которые используются как первичная упаковка до 1 января 2023 года.

С 10 марта 2022 года в Украине запрещается распространение в магазинах и заведениях общественного питания сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров) и оксораскладных пластиковых пакетов.

Напомним, соответствующий закон об ограничении обращения пластиковых пакетов в Украине вступил в силу в июне 2021 года. Документом, в частности, запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов в розничной торговле и заведениях общественного питания с 10 декабря 2021 года. Документ разрешает распространение таких пакетов исключительно на платной основе. При этом розничные цены на пластиковые пакеты не могут быть установлены ниже минимальных рекомендуемых Кабмином цен.

Также мы писали, что за нарушение запрета на бесплатное распространение пластиковых пакетов предусмотрены штрафы:

за распространение пакетов в заведениях торговли — от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (НМДГ), а при повторном нарушении – от 1000 до 2000 НМДГ;

за бесплатное распространение пакетов – от 100 до 200 НМДГ, за повторное нарушение — от 200 до 500 НМДГ.

Ранее Фокус писал, почему закон о запрете пластиковых пакетов ударит по миллионам украинцев. Предприниматели, вынужденные перейти на более дорогую POS-упаковку, которая заменит обычный пластик, не станут жертвовать прибылью и вряд ли откажутся от продаж на развес. Скорее всего, они просто поднимут цены, компенсируя увеличившиеся издержки.