Пластикові пакети в Україні подорожчають із завтрашнього дня: що відомо

Рішення Кабміну передбачає, що мінімальна роздрібна ціна на пакети становитиме 2-3 гривні. При цьому надтонкі пластикові пакети, в які упаковують м'ясо та рибу, можуть поширюватись безкоштовно.

Завтра, 1 лютого, в Україні набуде чинності рішення Кабінету Міністрів України, яке встановлює мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети. Відповідне рішення ухвалив уряд 20 грудня 2021 року, повідомляє Міністерство економіки.

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У відомстві сподіваються, що це дозволить обмежити використання пластикових пакетів у країні та позитивно вплине на екологічну ситуацію.

Згідно з новими правилами, мінімальні роздрібні ціни на пакети зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів, призначені для пакування та транспортування товарів і продуктів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування і сфери послуг становитимуть:

2,00 грн — вартість пакета без ручок і бічних складок;

2,50 грн — ціна на пакет без ручок, але з бічними складками або з ручками без бокових складок;

3,00 грн — вартість пакету з ручками та бічними складками.

У той же час, не забороняється поширювати безкоштовно біорозкладні та надтонкі пластикові пакети, призначені для пакування і транспортування м'яса, свіжої риби, сипких продуктів, льоду, які використовуються як первинне упакування до 1 січня 2023 року.

З 10 березня 2022 року в Україні забороняється поширення в магазинах і закладах громадського харчування надтонких (зі стінками товщиною менше 15 мікрометрів), тонких (зі стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) та оксорозкладних пластикових пакетів.

Нагадаємо, відповідний закон про обмеження обігу пластикових пакетів в Україні набув чинності в червні 2021 року. Документом, зокрема, забороняється безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування з 10 грудня 2021 року. Документ дозволяє розповсюдження таких пакетів виключно на платній основі. При цьому роздрібні ціни на пластикові пакети не можуть бути встановлені нижче за мінімальні рекомендовані Кабміном ціни.

Також ми писали, що за порушення заборони на безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів передбачені штрафи:

за поширення пакетів у закладах торгівлі — від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ), а в разі повторного порушення — від 1 000 до 2 000 НМДГ;

за безкоштовне розповсюдження пакетів — від 100 до 200 НМДГ, за повторне порушення — від 200 до 500 НМДГ.

Раніше Фокус писав, чому закон про заборону пластикових пакетів вдарить по мільйонах українців. Підприємці, змушені перейти на дорожчу POS-упаковку, яка замінить звичайний пластик, не жертвуватимуть прибутком і навряд чи відмовляться від продажів на вагу. Швидше за все, вони просто піднімуть ціни, компенсуючи витрати, що збільшилися.