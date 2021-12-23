"Пластикова бомба". Чому закон про заборону пластикових пакетів вдарить по мільйонах українців

– Чому пакети так подорожчали?

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– Це нові, біорозкладні

— То що, піде дощ, і вони розповзуться?

Діалог, який я випадково підслухала біля каси у супермаркеті, закінчився несподіваним вибухом емоцій. Очевидно, за кілька днів, які пройшли після набрання чинності законом, що обмежує використання пластику в торгівлі та сфері послуг, касирка встигла вислухати стільки претензій від відвідувачів, що нерви її не витримали.

— Я що, на вашу думку, винна? Я вигадала цей закон? Усі обурюються. Перед вами пенсіонерка розмовляла зі мною так, ніби я гроші за одноразові пакетики кладу собі в кишеню, а я, між іншим, плачу за них, як усі. Ще люди скаржаться, що нові біорозкладні пакети неміцні, можуть і розірватися дорогою. Сьогодні жінка повернулася – показує мені розбиті пляшки від соку. Я ж не роблю пакети, навіть не купую їх. Нехай скаржаться депутатам, які ухвалили закон

Отже, пристрасті вже розжарюються, хоча набрали чинності поки що лише перші – найменш відчутні обмеження. Наприклад, одноразові пакети для продажу на вагу, які до 10 грудня цього року покупці отримували без додаткової плати (їхня вартість входила у вартість покупки), поки нікуди не зникли. За них призначили символічну доплату, розмір якої керівництво кожної торгової мережі визначило на свій розсуд. Десь 1 коп., десь 21 коп.

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Зробили це, очевидно, для того, щоб поки що нічого не міняти. Формально з 10 грудня 2021 року їх не можна надавати безкоштовно у точках роздрібної торгівлі або в місцях надання послуг, але можна продавати. У березні 2022-го настане черга наступного етапу обмежень, тоді від одноразових пакетиків-"маєчок" доведеться зовсім відмовитися.

Чого, власне, і хотіли добитися законодавці, які сформулювали поступову жорсткість правил саме таким чином. Зрозуміло, ініціатори таких нововведень не очікували, що знайдуться споживачі, які готові зважувати брюссельську капусту по одній штуці і збирати в жменю крупу, аби не доплачувати за пакетик. Передбачається, що продавці знайдуть зручну не дорогу, але більш екологічну заміну одноразовому пластику. Завдання не з простих, тому на його виконання дали кілька місяців.

Однак, поки що суть у тому, пакети мали виключити з комплексної вартості товарів. Навряд чи варто пояснювати, що насправді безкоштовними вони ніколи не були, просто ціна будь-якого товару, що продається на вагу, спочатку враховувала їх надання.

Теоретично з 10 грудня цю ціну мали перерахувати та зменшити, фактично вона не змінилася. Замість того, щоб винести вартість пакета за дужки, за нього просто призначили доплату. Поки що символічну, в одну або кілька копійок, але це тільки поки що.

Вже з лютого 2022 року в цієї ціни з'явиться нормативно регламентована нижня межа. Пакети без ручок і розширень не можна буде продавати дешевше ніж за дві гривні.

З ручками без розширення або з розширенням, але без ручок вони коштуватимуть від двох із половиною гривень, а з ручками та розширенням – не менше трьох.

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Усі ті супертонкі пакети, які до 10 грудня вважалися безкоштовними, а тепер продаються за символічними цінами, потрапляють у перші дві категорії. Ситуація, коли звичний товар повсякденного користування за лічені місяці дорожчає у десятки або навіть сотні разів, неминуче виявиться болючою для кінцевого споживача.

У березні супертонкий пластик доведеться замінити екологічнішим і, швидше за все, відчутно дорожчим матеріалом. Декілька торгових мереж преміум-сегменту давно вже це зробили, не чекаючи законодавчих обмежень. Однак, те, що може запросто дозволити собі ритейлер, що орієнтується на споживачів з доходом вищим за середній рівень, не завжди здійсненно для демократичного роздрібу, де еластичність попиту набагато вища.

Легко спрогнозувати, що торговці, змушені перейти на дорожчу POS-упаковку, яка замінить звичний пластик, не жертвуватимуть прибутком і навряд чи відмовляться від продажів на вагу. Швидше за все, вони просто піднімуть ціни, компенсуючи витрати, що збільшилися.

Зростання цін на продукти харчування в магазинах, куди ходять саме ті, хто шукає дешевше, – соціальна бомба уповільненої дії.

Утім, є щонайменше два способи її нейтралізувати. Перший – очевидніший – державне субсидування, завдяки якому цінники залишаться колишніми, а торговці нічого не втратять.

Другий – більш далекоглядний – максимально активне просування ідеї використання багаторазових боксів для розважних продуктів. Причому почати просувати цю практику потрібно вже зараз, щоб на момент набрання чинності другим етапом обмежень багаторазові бокси вже були у вільному доступі по всій країні і співгромадяни розуміли, як ними користуватися.