"Пластиковая бомба". Почему закон о запрете пластиковых пакетов ударит по миллионам украинцев

– Отчего пакеты так подорожали?

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– Это новые, биоразлагаемые

– Так что, пойдет дождь, и они расползутся?

Диалог, который я случайно подслушала у кассы в супермаркете, закончился неожиданным взрывом эмоций. Очевидно, за несколько дней, которые прошли после вступления в силу закона, ограничивающего использование пластика в торговле и сфере услуг, кассирша успела выслушать столько претензий от посетителей, что нервы ее не выдержали.

– Я что, по-вашему, виновата? Я придумала этот закон? Все возмущаются. Перед вами пенсионерка разговаривала со мной так, как будто я деньги за одноразовые пакетики кладу себе в карман, а я, между прочим, плачу за них, как все. Еще люди жалуются, что новые биоразлагаемые пакеты непрочные, могут и разорваться по дороге. Сегодня женщина вернулась – показывает она мне разбитые бутылки от сока. Я же не делаю пакеты, даже не закупаю их. Пускай жалуются депутатам, которые приняли закон

Итак, страсти уже накаляются, хотя в силу вступили пока только первые – наименее ощутимые ограничения. К примеру, одноразовые пакеты для продажи на развес, которые до 10 декабря этого года покупатели получали без дополнительной платы (их цена входила в стоимость покупки), пока никуда не исчезли. За них назначили символическую доплату, размер, которой, руководство каждой торговой сети определило на свое усмотрение. Где-то 1 коп, где-то 21 коп.

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Сделали это, очевидно, для того, чтобы пока ничего не менять. Формально с 10 декабря 2021 года их нельзя предоставлять бесплатно в точках розничной торговли или местах предоставления услуг, но можно продавать. В марте 2022-го придет черед следующего этапа ограничений, тогда от одноразовых пакетиков- "маечек" придется вовсе отказаться.

Чего, собственно, и хотели добиться законодатели, сформулировавшие постепенное ужесточение правил именно таким образом. Разумеется, инициаторы таких нововведений не ожидали, что найдутся потребители, готовые взвешивать брюссельскую капусту по одной штуке и собирать в горсть крупу, лишь бы не доплачивать за пакетик. Предполагается, что продавцы подыщут удобную не дорогую, но более экологичную замену одноразовому пластику. Задача не из простых, потому на ее выполнение и дали несколько месяцев.

Однако, пока суть до дело, пакеты должны были исключить из комплексной стоимости товаров. Вряд ли стоить объяснять, что на самом деле бесплатными они никогда не были, просто цена любого товара, продающегося на развес, изначально учитывала их предоставление.

Теоретически, с 10 декабря эту цену должны были пересчитать и уменьшить, по факту она не изменилась. Вместо того, чтобы вынести стоимость пакета за скобки, за него просто назначили доплату. Пока символическую, в одну или несколько копеек, но это только пока.

Уже с февраля 2022 года у этой цены появится нормативно регламенированная нижняя граница. Пакеты без ручек и расширений нельзя будет продавать дешевле двух гривен.

С ручками без расширения или с расширением, но без ручек они будут стоить от двух с половиной гривен, а с ручками и расширением – не меньше трех.

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Все те супер-тонкие пакеты, которые до 10 декабря считались бесплатными, а теперь продаются по символическим ценам, попадают в первые две категории. Ситуация, когда привычный товар повседневного пользования за считанные месяцы дорожает в десятки или даже сотни раз неминуемо окажется болезненной для конечного потребителя.

В марте супертонкий пластик придется заменить более экологичным и, скорее всего, ощутимо более дорогим материалом. Несколько, торговых сетей премиум- сегмента давно уже это сделали, не дожидаясь законодательных ограничений. Однако, то, что может запросто позволить себе ритейлер, ориентирующийся на потребителей с доходом выше среднего уровня, не всегда выполнимо для демократичной розницы, где эластичность спроса гораздо выше.

Легко спрогнозировать, что торговцы, вынужденные перейти на более дорогую POS-упаковку, которая заменит привычный пластик, не станут жертвовать прибылью и вряд ли откажутся от продаж на развес. Скорее всего, они просто поднимут цены, компенсируя увеличившиеся издержки.

Рост цен на продукты питания в магазинах, куда ходят именно те, кто ищет подешевле, – социальная бомба замедленного действия.

Впрочем, есть минимум два способа ее нейтрализовать. Первый – более очевидный – государственное субсидирование, благодаря которому ценники останутся прежними, а торговцы ничего не потеряют.

Второй – более дальновидный – максимально активное продвижение идеи использования многоразовых боксов для развесных продуктов. Причем, начать продвигать эту практику нужно уже сейчас, чтобы на момент вступления в силу второго этапа ограничений, многоразовые боксы уже были в свободном доступе по всей стране и сограждане понимали, как ими пользоваться.