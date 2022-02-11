Послы ЕС поддержали выделение Украине помощи в размере 1,2 млрд евро

С помощью нового транша ЕС намерен возместить Украине убытки, которые наша страна понесла из-за угрозы нового российского вторжения.

11 февраля послы ЕС одобрил предложение Еврокомиссии предоставить Украине дополнительную макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро. Об этом сообщает пресс-служба Европейского совета.

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Вопрос выделения помощи будет рассмотрен Европейским парламентом "как можно скорее", чтобы оказать Украине оперативную поддержку и "укрепить ее устойчивость" в напряженной ситуации возможной полномасштабной войны с РФ.

Отмечается, что Украина нуждается в финансовой помощи, так как она пострадала от оттока капитала из-за угрозы российского вторжения

"ЕС поддерживает Украину, в том числе и в экономическом плане. Нынешняя геополитическая напряженность оказывает серьезное экономическое воздействие на Украину. Государства-члены готовы предоставить макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро. Я рад сообщить, что сегодня мы решили поддержать предложение Комиссии, чтобы финансовая помощь без промедления поступила в Украину", — заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Экстренная помощь рассчитана на 12 месяцев и будет состоять из двух траншей:

Первый поступит сразу после окончательного утверждения помощи, но

"при наличии предварительных политических условий" и в случае реализации Украиной программы МВФ;

Выплата второго транша будет связана с постоянным выполнением Украиной как программы МВФ, так и условий предоставлении помощи.

Украина сможет использовать полученную помощь только в "наиболее приоритетных областях", таких как укрепление экономической устойчивости, управление и верховенство закона, а также в энергетике.

Как ранее сообщал Фокус, во время визита в Украину 8 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что его страна также выделит Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Эти деньги будут предназначены на поддержку украинской экономики.

Также премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о выделении Украине кредита в размере 120 млн канадских долларов (95,6 млн долларов США, — ред.) на поддержание экономической устойчивость страны и реформы управления.

Напомним, в январе Владимир Зеленский сказал, что постоянные заявления западных лидеров о неминуемом вторжении РФ, наносят калоссальный ущерб украинской экономике.

По данным Центр экономики и бизнес-исследований (СEBR), военный конфликт с Россией обошелся Украине в 280 миллиардов долларов в виде потерянного ВВП в период с 2014 по 2020 год. Согласно СEBR, с 2014 году Украина теряет ежегодно 19,9% ВВП относительно довоенного периода, а последствия российско-украинской войны на Донбассе оцениваются в 102 млрд долларов.