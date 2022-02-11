Посли ЄС підтримали надання Україні допомоги в розмірі 1,2 млрд євро

За допомогою нового траншу ЄС має намір відшкодувати Україні збитки, яких Україні завдали через загрозу нового російського вторгнення.

11 лютого посли ЄС схвалили пропозицію Єврокомісії надати Україні додаткову макрофінансову допомогу в розмірі 1,2 млрд євро. Про це повідомляє пресслужба Європейської ради.

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Питання виділення допомоги буде розглянуте Європейським парламентом "якнайшвидше", щоб надати Україні оперативну підтримку та "зміцнити її стійкість" у напруженій ситуації можливої повномасштабної війни з РФ.

Зазначається, що Україна потребує фінансової допомоги, оскільки вона постраждала від відтоку капіталу через загрозу російського вторгнення.

"ЄС підтримує Україну, в тому числі і в економічному плані. Нинішня геополітична напруженість має серйозний економічний вплив на Україну. Держави-члени готові надати макрофінансову допомогу в розмірі 1,2 млрд євро. Я радий повідомити, що сьогодні ми вирішили підтримати пропозицію Комісії, щоб фінансова допомога без зволікання надійшла в Україну", — заявив міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер.

Екстрена допомога розрахована на 12 місяців і складатиметься з двох траншів:

Перший надійде одразу після остаточного затвердження допомоги, але "за наявності попередніх політичних умов" і в разі реалізації Україною програми МВФ;

Виплата другого траншу буде пов'язана з постійним виконанням Україною як програми МВФ, так і умов надання допомоги.

Україна зможе використати отриману допомогу лише в "найпріоритетніших галузях", таких як зміцнення економічної стійкості, управління та верховенство закону, а також у енергетиці.

Як раніше повідомляв Фокус, під час візиту в Україну 8 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив президенту України Володимиру Зеленському, що його країна також надасть Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Ці гроші будуть призначені на підтримку української економіки.

Також прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив про виділення Україні кредиту в розмірі 120 млн канадських доларів (95,6 млн доларів США, — ред.) на підтримку економічної сталості країни та реформи управління.

Нагадаємо, у січні Володимир Зеленський сказав, що постійні заяви західних лідерів про неминуче вторгнення РФ завдають величезної шкоди українській економіці.

За даними Центр економіки та бізнес-досліджень (СЕBR), військовий конфлікт із Росією коштував Україні 280 мільярдів доларів у вигляді втраченого ВВП у період із 2014 по 2020 рік. Згідно з EBR, із 2014 року Україна втрачає щороку 19,9% ВВП щодо довоєнного періоду, а наслідки російсько-української війни на Донбасі оцінюються в 102 млрд доларів.