Украинцы с 1 мая получат новые платежки за газ: сколько придется платить за топливо

С 1 мая украинцам начнут приходить платежки за газ нового образца. Вместо привычных кубометров в них будут единицы энергии – киловатт-часы. Оператор ГТС Украины объяснил переход cправедливым ценообразованием и правилами учета газа в Евросоюзе. Опрошенные Фокусом эксперты рассказали, как это отразится на ценах за голубое топливо.

Верховная Рада Украины в ноябре прошлого года приняла соответствующий законопроект №2553, чтобы законодательно закрепить новые показатели в расчете цен на газ для бытовых потребителей. Начальник управления метрологии и газоизмерения Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) Николай Болховитин уверен: для потребителей такой учет будет удобнее, поскольку станет легче выбирать вид энергии для отопления.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Расчет в киловаттах обеспечит cправедливое ценообразование – за объем полученной энергии, а не за переданный газ, поясняют в ОГТСУ.

[ + – ] Калорийность природного газа зависит от источника его поступления Фото: РБК

"Энергетическая ценность природного газа в регионах разная и меняется в зависимости от источника поступления (импорт, подземные хранилища газа, добывающие компании и т.п.)", — добавляет оператор.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что газовые счетчики менять в домах не надо. Переводить количество потребленного газа в киловатт-часы будут не потребители, а газовый оператор.

Что изменится в платежках за газ?

Новый учет газа коснется крупных потребителей — предприятий "Теплокомунэнерго" и облгазов, поскольку им выгодно покупать газ при начислении объема в киловатт-часах, рассказывает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии Фокусу.

Эксперт видит логику в таком подходе в контексте гармонизации со стандартами Евросоюза.

"Украинцы будут платить не за мутный газ с непонятной теплотворностью. Для простого украинца это никаких вопросов не решает, в платежках ничего не изменится. У нас около 18% домохозяйств вообще не имеют газовых счетчиков. О каких киловаттах можно говорить? Чтобы покрыть 100% надо несколько миллиардов гривен, это с 2012 года не удается сделать", – подчеркивает Попенко.

Стоит отметить, что пересчет с кубов на киловатт-часы включила в платежки на газ Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг постановлением от 26 января 2017 года. С мая 2022 года из расчетов исчезнет графа "объем потребленного газа в кубометрах".

[ + – ] Квитанция за газ

Эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский в беседе с Фокусом подчеркивает отсутствие необходимости замены газовых счетчиков. По его словам, даже в Европе не устанавливают оборудование для определения калорийности газа из-за его высокой цены.

Можно ли проверить качество газа?

По словам Землянского, приборы химического анализа для определения калорийности газа есть у "Укртрансгаза".

"Как правило, на выходах из систем "Укртрансгаза" на газопроводах большого, среднего и низкого давления стоят хроматографы, которые определяют калорийность. У нас проблема в норме пересчета. Газ калорийностью 8,2 и 7,6 тыс. ккал на кубометр считается допустимым. Вопрос в том, кто будет контролировать этот пересчет", – продолжает эксперт.

[ + – ] Хроматографы ставят на газопроводы большого, среднего и низкого давления

Средняя калорийность газа в Украине, по оценке эксперта, находится в пределах 8 – 8,2 тыс. ккал на кубометр. Проходящий транзитом российский газ параметризируется на входе и влияет на корректировку нормы калорийности.

"Учет газа в киловатт-часах снимет проблему с учетом морозных коэффициентов, но вопрос судей остается. Вообще это задача облгазов", – резюмирует он.

Член коллегии Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности Мария Яковлева ставит под сомнение такой высокий средний показатель калорийности газа по стране. В разговоре с Фокусом она описала эксперимент, который провела с коллегами три года назад.

"Мы грели литр воды на газовой плите в каждом крупном городе и засекали время. В Киеве в разных районах такой объем греется от 9 до 13 минут, в Одессе — 18 минут, а в Ужгороде и Мукачево — за 4 минуты", – поясняет Яковлева.

При определении качества газа важен показатель содержания метана, который должен быть не ниже 90%, но ни одна украинская скважина на входе такой показатель не дает, рассказывает эксперт.

Важно

Хватит ли Украине газа до конца зимы. Надежда на Словакию и мягкую погоду

Яковлева указывает на более точный учет потребления газа в Евросоюзе, ведь на переходах из газотранспортной системы в локальные газопроводы стоят поточные газовые хроматографы. Этот прибор детально анализирует качество газа.

"Такие приборы должны быть также у ОГТСУ. Операторы газораспределительных сетей не имеют такого оборудования, они не смогут проверить качество поставляемого потребителю газа. Перевод в энергоединицы станет условным — средняя температура по больнице", – говорит она.

Получается, что выведенный расчетный коэффициент не отразит реальное качества газа и в итоге конечный потребитель заплатит высокую цену. Арбитром в этой ситуации, по мнению Яковлевой, должно выступить госпредприятие "Укрметстандарт".

"Один анализ в лаборатории этого предприятия стоит 10-12 тыс. гривен за один анализ. Естественно, что для потребителя это неподъемная цена. А запрашивать качество газа у транспортировщиков бессмысленно. Хотя де-юре эти обязанности возложены на газораспределительные сети", – сообщает специалист.

Европейцы создают "дата-хабы", независимые госучреждения со счетчиками и хроматографами, которые контролируют потребление и качество газа. Как сообщила Яковлева, в странах Европе потребители могут выбрать низкокалорийный газ и заплатить за него меньше, а также высококалорийный, который обойдется дороже.

Когда газ подорожает?

Стоимость энергоносителей в Украине может вырасти из-за военной напряженности с Россией. Первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат предупреждает о рисках увеличения цен на газ в мире.

"Инфляция растет повсюду из-за высоких цен на энергоносители, и этот конфликт может только разогнать их дополнительно. Поэтому это один из основных рисков", — сообщает Гопинат.

Экономисты американского банка JPMorgan Chase описывали последствия возможного военного вторжения РФ в Украину. По оценкам специалистов, мировые цены на нефть могут взлететь до 150 долларов за баррель, экономический рост мира может замедлиться до 0,9% в первом полугодии 2022 года, а глобальная инфляция будет выше 7%.

[ + – ] Газ в Украине может подорожать из-та требований МВФ Фото: Bloomberg

Опрошенные Фокусом эксперты сходятся во мнении, что подорожание газа для бытовых потребителей произойдет не из-за новой формулы расчета цены, а из-за обязательств Украины перед МВФ отказаться от административного ограничения стоимости топлива.

"Сегодняшняя цена в 8 грн для потребителей — это правительственные ограничения. Что будет с мая, когда вступит в действие меморандум с МВФ, пока загадка. По самым оптимистическим оценкам, газ подорожает вдвое – до 16 гривен за куб", – объясняет Землянский.

Напомним, что 14 января 2021 года министр финансов Украины Сергей Марченко говорил об "обеспокоенности" представителей МВФ идеей снизить цены на газ в Украине.

Фокус ранее выяснял, сколько в Украине осталось газа и есть ли риски для стабильного прохождения отопительного сезона.

Отметим, что по результатам анализа качества газа в январе этого года в 53 измерительных химико-аналитических лабораториях, cамый высококалорийный газ оказался в скважинах Харьковской области (8315 ккал).