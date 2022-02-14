Українці з 1 травня отримають нові платіжки за газ: скільки доведеться платити за паливо
З 1 травня українцям почнуть надходити платіжки за газ нового зразка. Замість звичних кубометрів у них будуть одиниці енергії — кіловат-година. Оператор ГТС України пояснив перехід зі справедливим ціноутворенням і правилами обліку газу в Євросоюзі. Опитані Фокусом експерти розповіли, як це вплине на ціни за блакитне паливо.
Верховна Рада України в листопаді минулого року ухвалила відповідний законопроєкт №2553, щоб законодавчо закріпити нові показники з розрахунку цін на газ для побутових споживачів. Начальник управління метрології та газовимірювання Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ) Микола Болховітін упевнений: для споживачів такий облік буде зручнішим, оскільки стане легше вибирати вид енергії для опалення.
Розрахунок у кіловатах забезпечить справедливе ціноутворення — за обсяг отриманої енергії, а не за переданий газ, пояснюють в ОГТСУ.
"Енергетична цінність природного газу в регіонах різна та змінюється залежно від джерела надходження (імпорт, підземні сховища газу, видобувні компанії тощо)", — додає оператор.
З пояснювальної записки до законопроєкту випливає, що газові лічильники міняти у будинках не треба. Переводитимуть кількість спожитого газу в кіловат-години не споживачі, а газовий оператор.
Що зміниться у платіжках за газ?
Новий облік газу стосуватиметься великих споживачів — підприємств "Теплокомуненерго" й облгазів, оскільки їм вигідно купувати газ за умов нарахування обсягу в кіловат-годинах, розповідає голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в коментарі Фокусу.
Експерт бачить логіку в такому підході в контексті гармонізації зі стандартами Євросоюзу.
"Українці платитимуть не за каламутний газ із незрозумілою теплотворністю. Для простого українця це жодних питань не вирішує, у платіжках нічого не зміниться. У нас майже 18% домогосподарств узагалі не мають газових лічильників. Про які кіловати можна говорити? Щоб покрити 100% треба кілька мільярдів гривень, це з 2012 року не вдається зробити", — наголошує Попенко.
Варто зазначити, що перерахунок із кубів на кіловат-години внесла в платіжки на газ Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ухвалою від 26 січня 2017 року. З травня 2022 року з розрахунків зникне графа "обсяг спожитого газу в кубометрах".
Експерт з енергетичних питань Валентин Землянський у розмові з Фокусом наголошує на відсутності необхідності заміни газових лічильників. За його словами, навіть у Європі не встановлюють обладнання для визначення калорійності газу через його високу ціну.
Чи можна перевірити якість газу?
За словами Землянського, прилади хімічного аналізу для визначення калорійності газу є в "Укртрансгазу".
"Як правило, на виходах із систем "Укртрансгазу" на газопроводах великого, середнього та низького тиску стоять хроматографи, які визначають калорійність. У нас проблема в нормі перерахунку. Газ калорійністю 8,2 та 7,6 тис. ккал на кубометр вважається допустимим. Питання у тому, хто контролюватиме цей перерахунок", — продовжує експерт.
Середня калорійність газу в Україні, за оцінкою експерта, становить 8–8,2 тис. ккал на кубометр. Російський газ, що проходить транзитом, параметризується на вході та впливає на коригування норми калорійності.
"Облік газу в кіловат-годинах зніме проблему з урахуванням морозних коефіцієнтів, але питання суддів залишається. Загалом це завдання облгазів", — резюмує він.
Членкиня колегії Держагентства з енергозбереження та енергоефективності Марія Яковлєва ставить під сумнів такий високий середній показник калорійності газу в країні. У розмові з Фокусом вона описала експеримент, який провела з колегами три роки тому.
"Ми гріли літр води на газовій плиті в кожному великому місті та засікали час. У Києві в різних районах такий обсяг гріється від 9 до 13 хвилин, в Одесі — 18 хвилин, а в Ужгороді та Мукачеві — за 4 хвилини", — пояснює Яковлєва.
Під час визначення якості газу важливим є показник вмісту метану, який має бути не нижчим за 90%, але жодна українська свердловина на вході такий показник не дає, розповідає експертка.Важливо
Яковлєва вказує на більш точний облік споживання газу в Євросоюзі, адже на переходах із газотранспортної системи до локальних газопроводів стоять потокові газові хроматографи. Цей пристрій детально аналізує якість газу.
"Такі прилади повинні бути також в ОГТСУ. Оператори газорозподільних мереж не мають такого обладнання, вони не зможуть перевірити якість споживача газу, що поставляється. Переведення в енергоодиниці стане умовним — середня температура по лікарні", — каже вона.
Виходить, що виведений розрахунковий коефіцієнт не відобразить реальну якість газу і зрештою кінцевий споживач заплатить високу ціну. Арбітром у цій ситуації, на думку Яковлєвої, має стати держпідприємство "Укрметстандарт".
"Один аналіз у лабораторії цього підприємства коштує 10-12 тис. гривень за один аналіз. Звичайно, що для споживача це непідйомна ціна. А вимагати якість газу в транспортників безглуздо. Хоча де-юре ці обов'язки покладено на газорозподільні мережі", — повідомляє фахівчиня.
Європейці створюють "дата-хаби", незалежні держустанови з лічильниками та хроматографами, які контролюють споживання і якість газу. Як повідомила Яковлєва, у країнах Європи споживачі можуть вибрати низькокалорійний газ і заплатити за нього менше, а також висококалорійний, який коштуватиме дорожче.
Коли газ подорожчає?
Вартість енергоносіїв в Україні може зрости через військове напруження з Росією. Перша заступниця директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) Гіта Гопінат попереджає про ризик збільшення цін на газ у світі.
"Інфляція зростає усюди через високі ціни на енергоносії, і цей конфлікт може лише розігнати їх додатково. Тому це один з основних ризиків", — повідомляє Гопінат.
Економісти американського банку JPMorgan Chase описували наслідки можливого військового вторгнення РФ в Україну. За оцінками фахівців, світові ціни на нафту можуть злетіти до 150 доларів за барель, економічне зростання світу може сповільнитися до 0,9% у першому півріччі 2022 року, а глобальна інфляція буде вищою за 7%.
Опитані Фокусом експерти погоджуються, що подорожчання газу для побутових споживачів відбудеться не через нову формулу розрахунку ціни, а через зобов'язання України перед МВФ відмовитися від адміністративного обмеження вартості палива.
"Сьогоднішня ціна 8 грн для споживачів — це урядові обмеження. Що буде з травня, коли набуде чинності меморандум з МВФ, поки що загадка. За найоптимістичнішими оцінками, газ подорожчає вдвічі — до 16 гривень за куб", — пояснює Землянський.
Нагадаємо, що 14 січня 2021 року міністр фінансів України Сергій Марченко говорив про "стурбованість" представників МВФ ідеєю знизити ціни на газ в Україні.
Фокус раніше з'ясовував, скільки в Україні залишилося газу та чи є ризики для стабільного проходження опалювального сезону.
Зазначимо, що за результатами аналізу якості газу в січні цього року в 53 вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторіях, найвищий калорійний газ опинився у свердловинах Харківської області (8 315 ккал).