В надежде найти работу: какую сферу могут выбрать украинцы для переквалификации

Перспективные направления — ІТ и продажи, хотя рабочие специальности в Украине также сегодня в числе самых востребованных.

Украинцам при переквалификации можно выбирать сферы ІТ и продаж, где сегодня предлагаются наилучшие условия на украинском рынке труда. Об этом и о том, как сегодня трудоустраиваются в Украине, — идет речь в новой статье Фокуса "Чтоб была зарплата. Как найти работу в Украине, за которую платят".

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Основательница карьерной платформы Happy Monday Анна Мазур сказала Фокусу, что при решении перепрофилироваться офисным работникам стоит учитывать, что на это может уйти время, стоит рассчитывать на полгода. Поэтому при необходимости заработка здесь и сейчас стоит обратить внимание на навыки, которые есть на данный момент.

"Перевод текста или транскрибация, обработка фото или монтаж видео, поиск информации в Интернете, подготовка презентаций или аналитических отчетов – в профессиональном опыте может быть много навыков, которые сами по себе имеют ценность, например, на рынке фриланса", — подчеркнула Анна Мазур.

По ее словам, сегодня наиболее востребованными являются профессии цифрового мира — например, IT, дизайн, маркетинг.

"Если вы не видите себя в этих профессиях, то не стоит "ломать" себя. Уделите время аналитике рынка, текущему спросу, вакансиям. Разберитесь в тех, которые вам непонятны, но интересны. Пообщайтесь с профессионалами тех направлений, которые рассматриваете для себя", — советует Анна Мазур.

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Руслана Березовская, руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua, тоже говорит о перспективности сферы ІТ.

"ІТ сфера довольно уверенно чувствует себя даже в кризисные времена. И в этой сфере нужны не только технические работники, но и рекрутеры, маркетологи продуктов, менеджеры по продажам, тестировщики, дизайнеры. Есть представители некоторых профессий, которые могут получить дополнительное обучение и быть востребованными в ІТ-сфере", — отметила Руслана Березовская.

По ее словам, также в последнее время увеличился спрос на менеджеров по продажам. Из-за нехватки кадров работодатели готовы обучать людей без опыта работы в этой сфере.

Ранее адвокат, советник юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Валерия Гудий в колонке для Фокуса напомнила, что в сложные времена компании могут отправлять сотрудников в отпуск без сохранения зарплаты, но сотрудникам стоит помнить: начисление трудового стажа прекращается, как только такое заявление подано.

Напомним, в июне на рынке труда заметен рост количества предложений. Правда, к довоенному уровню и по количеству вакансий, и по уровню зарплат рынок еще не приблизился. В частности, зарплаты прекратили снижаться, однако и не растут.