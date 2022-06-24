В надії знайти роботу: яку сферу можуть вибрати українці для перекваліфікації

Перспективні напрямки — ІТ та продажі, хоча робочі спеціальності в Україні також сьогодні серед найзатребуваніших.

Українцям у разі перекваліфікації можна обирати сфери ІТ та продажу, де сьогодні пропонують найкращі умови на українському ринку праці. Про це і про те, як сьогодні працевлаштовуються в Україні, йдеться у новій статті Фокусу "Щоб була зарплата. Як знайти роботу в Україні, за яку платять".

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Засновниця кар'єрної платформи Happy Monday Анна Мазур сказала Фокусу, що в разі вирішення перепрофілюватися офісним працівникам варто враховувати, що на це може піти час, варто розраховувати на пів року. Тому за потреби заробітку тут і зараз варто звернути увагу на навички, які людина вже має.

"Переклад тексту або транскрибація, обробка фото чи монтаж відео, пошук інформації в інтернеті, підготовка презентацій чи аналітичних звітів — у професійному досвіді може бути багато навичок, які самі по собі мають цінність, наприклад, на ринку фрилансу", — наголосила Анна Мазур.

За її словами, сьогодні найпопулярнішими є професії цифрового світу — наприклад, IT, дизайн, маркетинг.

"Якщо ви не бачите себе в цих професіях, то не варто "ламати" себе. Приділіть час аналітиці ринку, поточному попиту, вакансіям. Розберіться в тих, які вам незрозумілі, але цікаві. Поговоріть з професіоналами тих напрямків, які розглядаєте для себе", — радить Анна Мазур.

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Руслана Березівська, керівниця експертно-аналітичного центру кадрового порталу grc.ua теж говорить про перспективність сфери ІТ.

"ІТ сфера досить впевнено почувається навіть у кризові часи. І в цій сфері потрібні не лише технічні працівники, а й рекрутери, маркетологи продуктів, менеджери з продажу, тестувальники, дизайнери. Є представники деяких професій, які можуть отримати додаткове навчання та бути затребуваними в ІТ-сфері", — зазначила Руслана Березівська.

За її словами, також останнім часом збільшився попит на менеджерів із продажу. Через брак кадрів роботодавці готові навчати людей без досвіду роботи в цій сфері.

Раніше адвокатка, радниця юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Валерія Гудій у колонці для Фокусу нагадала, що у складні часи компанії можуть відправляти співробітників у відпустку без збереження зарплати, але співробітникам варто пам'ятати: нарахування трудового стажу припиняється, як тільки така заява подана.

Нагадаємо, в червні на ринку праці помітне зростання кількості пропозицій. Щоправда, до довоєнного рівня і за кількістю вакансій, і за рівнем зарплат ринок ще не наблизився. Зокрема, зарплати припинили знижуватися, однак і не зростають.