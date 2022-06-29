Как по маслу. Насколько изменится объем урожая подсолнечника и цены на масло в 2022 году

В 2022 году аграрии засеяли меньше площадей подсолнечником, однако дефицита масла в стране все равно не предвидится. Другой вопрос — сможет ли страна сохранить лидерство в экспорте масла и сколько будет стоить продукция.

Цветок подсолнуха стал для Украины одним из символов борьбы с врагом.

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"Положите семена себе в карманы, чтобы, когда вас убьют, проросли подсолнухи", — эти адресованные вооруженному оккупанту слова бесстрашной жительницы оккупированного Геническа на Херсонщине облетели СМИ еще в начале российского вторжения в Украину.

Фокус исследовал, каким может быть в 2022 году урожай подсолнечника в Украине, и будут ли расти цены на подсолнечное масло.

Что посеяли. Какой урожай подсолнечника соберут в Украине в 2022 году

По данным Минагрополитики, во время посевной кампании 2022 года подсолнечником засеяли 4,6 млн гектаров — 72% от посевных площадей предыдущего года. Николай Пугачев, заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН, отмечает, что этот показатель соответствует уровню 2010-2011 годов. Соответственно, по прогнозу ученых Института аграрной экономики в 2022 году объем производства семян подсолнечника снизится почти вдвое — до 7,9-8,8 млн. тонн против 14,9 млн. тонн — урожай, что собрали аграрии в 2019-2021 годы.

По предварительным прогнозам Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в 2022 году урожай подсолнечника ожидается на уровне 10-11 млн. тонн. Значительные коррективы могут внести погодные условия и качество обработки посевов.

"Если в целом под оккупацией российских войск находится около 25% украинской территории, то процент потери посевов подсолнечника составляет 28%, что связано с его традиционным выращиванием на юге Украины, пострадавшем от временной оккупации", — продолжает Светлана Литвин, аналитик УКАБ.

[ + – ] Урожай подсолнечника в Украине может быть вдвое меньше, чем годом ранее, Фото: Getty Images

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С другой масличной культурой — озимым рапсом — ситуация иная. Литвин отмечает, что в 2021 году им засеяли 1,4 тыс. гектаров (на 41% выше показателя предыдущего года), что объясняется повышенным спросом и ростом цен на мировом рынке. По информации собеседницы Фокуса, на подконтрольной Украине территории находится 1,1 млн гектаров посевов рапса, что превышает показатель прошлого года на 10%. В УКАБ в 2022 году ожидают урожай рапса на уровне 2,7 млн. тонн.

Для сравнения: в 2021 году этой культуры собрали 2,96 млн тонн. То есть, в этом сегменте потери могут быть минимальными.

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"Рапс мы посеяли еще в августе прошлого года, поэтому при планировании площадей под этой культурой влияния эффекта войны не было ни у нас в компании, ни в целом по стране", — комментирует Георг фон Нолкен, гендиректор компании "Континентал Фармерз Групп". При этом, по словам собеседника Фокуса, площади под подсолнечником в компании еще осенью 2021 года запланировали снизить с 37 тыс. до 23,4 тыс. гектаров.

В группе "Агротрейд" Фокусу рассказали, что в 2021 году около 11 тыс. гектаров засеяли подсолнечником и 4,8 тыс. — рапсом, а в 2022 году площади под эти культуры увеличили до 11,6 тыс. и 6,6 тыс. гектаров соответственно.

"Мы планировали сеять меньше подсолнечника, однако после начала вторжения, учитывая нехватку удобрений и проблемы с экспортом, мы заменили подсолнечником около 3 тыс. гектаров кукурузы", — комментируют в "Агротрейде".

В пресс-службе группы добавляют, что в этом году поля подсолнечника и рапса выглядят даже лучше, чем в прошлом сезоне, поэтому стоит ожидать высокой урожайности. В частности, рапса рассчитывают собрать в среднем более 3 тонн с гектара.

Сложности продажи. Как будут перерабатывать и продавать урожай

До войны Украина была мировым лидером в экспорте подсолнечного масла. Николай Пугачев напоминает, что в Украине за последние 20 лет сформировалась мощная масложировая отрасль: построили более 60 новых предприятий по производству масла во всех регионах страны, а в шести портах возвели 16 терминалов по перевалке масла.

"Семена подсолнечника в мирные времена реализовывались преимущественно украинским перерабатывающим заводам, а доля их экспорта была незначительной, — комментирует Светлана Литвин. — Однако в последние месяцы экспорт семян превышает объемы экспорта масла, что связано с особенностями поставки сыпучих и жидких веществ, а также с позицией перерабатывающих заводов, которые не производят значительные запасы масла и выпускают продукцию в соответствии с потребностями внутреннего рынка и возможностями экспорта".

[ + – ] Маслоэкстракционные заводы обеспечивают внутренние потребности в подсолнечном масле во время войны Фото: Flickr

Ранее Фокус писал, что из-за того, что Россия блокирует украинские порты, экспортный потенциал Украины существенно ограничен. В частности, до войны порты Украины могли отправлять 5 млн. тонн агропродукции, а в мае 2022 года три работающих порта (Дунай, Измаил и Рени) отправили за рубеж 1,3 млн. тонн. Если не активизировать поставки на экспорт, в стране может образоваться существенный избыток и семян подсолнечника, и готового масла.

"В Украине может возникнуть дисбаланс между мощностями по переработке, которые работают и способны работать, и выращенными объемами подсолнечника, — предупреждает Георг фон Нолкен. – Сегодня несколько маслоэкстракционных заводов частично или полностью не работают. Некоторые из них находятся в зоне боевых действий или на оккупированной территории. Остальные простаивают в связи с логистическими проблемами".

К слову, в апреле в интервью CNN председатель Kernel Евгений Осипов рассказал, что компания из-за войны вынуждена была сначала остановить заводы, а затем существенно сократить производство масла, и в апреле на момент интервью компания вышла на 10% от довоенного уровня экспорта. На запрос Фокуса компания Kernel не ответила, Фокус готов рассказать о том, как сегодня выращивает и перерабатывает подсолнечник это агрохолдинг, если компания решит высказаться.

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Николай Пугачев уточняет, что перерабатывающие предприятия, расположенные на Херсонщине, Донетчине и Луганщине из-за оккупации этих областей в 2022 году не будут задействованы в процессе переработки подсолнечника. Также захватчики разграбили Пологовский маслоэкстракционный завод, расположенный на временно оккупированной территории Запорожской области.

В ассоциации "Укролияпром", которая объединяет производителей растительного масла, Фокусу не предоставили комментарий о состоянии предприятий отрасли, сославшись на ограниченность доступа ко многим официальным источникам информации.

Впрочем, генеральный директор "Ассоциации Укролияпром" Степан Капшук недавно на конференции ГС "Всеукраинский аграрный форум" (ВАФ) озвучил, что, по его мнению, объем производства масла в 2022 году прогнозируется на уровне 9-10 млн. тонн. "Но основной проблемой остается рынок сбыта. Переработчики не знают, что делать со своей продукцией в условиях заблокированных портов и прерванных логистических цепей", — сообщил Степан Капшук.

Георг фон Нолкен отмечает, что подсолнечник без переработки редко экспортировали из Украины, поскольку логистика для легких и объемных семян достаточно дорогая, а альтернативы реализации этой культуры в других странах довольно ограничены. В 2022 году это будет влиять на стоимость семян в Украине.

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Светлана Литвин добавляет, что в сложившейся ситуации аграрии пытаются реализовать продукцию любым путем, даже со значительной скидкой, только бы получить оборотные средства и освободить складские помещения для нового урожая.

Судьба будущего урожая подсолнечника и рапса зависит, в первую очередь, от экспортных возможностей Украины, ведь почти весь объем производимого масла Украина ежегодно отправляла за границу.

"Группа "Агротрейд" постарается как можно больше урожая экспортировать, – делятся планами в пресс-службе компании. — Если до войны примерно 60% наших продаж приходилось на экспорт, а остальное реализовывалось на внутреннем рынке, то сегодня внутри страны почти ничего не продается". В компании добавляют, что основным способом вывоза продукции сейчас остается железная дорога, небольшие объемы вывозятся через дунайские порты и судами "река-море" в сторону Турции.

Лидерство под вопросом. Что будет с украинским экспортом растительного масла

Как уже отмечалось, до войны Украина с огромным отрывом лидировала в экспорте подсолнечного масла с показателем 5,1 млн. тонн в 2021 году. Второе место тогда заняла Россия с объемом 2,4 млн. тонн.

Как сообщила Светлана Литвин, до начала войны основными покупателями украинского подсолнечного масла были Индия и Китай. Из-за отсутствия морского экспорта в июне 2022 года основными импортерами стали Турция и страны ЕС — Польша, Болгария, Румыния и Франция.

"Европейский рынок становится едва ли не единственным рынком сбыта, который остался у украинских товаропроизводителей, – продолжает Николай Пугачев. — Однако возможности такого экспорта — гораздо меньше по сравнению с морским транспортом, грузовые перевозки обходятся дороже, а транзит — длиннее, что увеличивает конечную стоимость пищевых продуктов".

Собеседник Фокуса отмечает, что в ответ на просьбу Украины максимально облегчить условия экспорта продукции в условиях войны европейские партнеры разработали Регламент Европарламента и Совета № 2022/870 о временной либерализации торговли для украинской продукции. Этот документ вступил в силу 4 июня 2022 и будет применяться до 5 июня 2023 года. Пугачев отмечает, что ранее Евросоюз никогда не делал таких торговых уступок ни одной другой стране. Очевидно, эти меры должны способствовать увеличению экспорта продовольствия из Украины.

В 2022 году Украина может сохранить лидерство в экспорте подсолнечного масла с минимальным преимуществом

"С каждым месяцем объемы экспорта растут. Пропускная способность альтернативных путей экспорта позволит экспортировать урожай рапса. При этом, удержать объемы экспорта подсолнечного масла без разблокирования морских путей вряд ли удастся", – предупреждает Светлана Литвин.

По словам собеседницы Фокуса, подсолнечное масло из Украины сейчас экспортируют следующими путями:

автотранспортом к западным границам

железной дорогой к западным границам

баржами по Дунаю в румынские морские порты

По прогнозам Литвин, с учетом того, что за 26 дней июня 2022 года Украине удалось экспортировать этими путями 223 тыс. тонн масла, по результатам 2022 года Украина имеет шанс сохранить лидерство в экспорте подсолнечного масла, но с минимальным преимуществом. Иными словами, общий объем экспорта масла может достичь 2,5-2,7 млн. тонн, но вряд ли больше. За пять месяцев войны вывезти удалось из страны 197,5 тыс. тонн подсолнечного масла, сообщает "УкрАгроКонсалт".

[ + – ] В виде семян подсолнечник из Украины до войны практически не экспортировали

Давление на цены. Как вторжение России влияет на стоимость растительного масла в мире

Ссылаясь на данные FAO, Светлана Литвин отмечает, что в течение месяца после начала войны в Украине цены на растительные масла на мировом рынке выросли на 23%. На сегодняшний день они несколько уменьшились, но не вернулись к довоенному уровню.

По оценкам ученых Института аграрной экономики, повышение цен на подсолнечное масло в сентябре 2022 года не прогнозируется, что будет обусловлено неплохим новым урожаем подсолнечника, рапса и сои в странах ЕС и США, импортом в Европу заменителей, в частности, пальмового масла, и поставками прошлогодних остатков масла из Украины.

С рапсом ситуация иная, поскольку эта культура на мировом рынке массово продается без переработки.

"Рост цены на рапс связан, в первую очередь, с низкими ожиданиями урожайности в Европе, плохим урожаем в Канаде, — говорит Георг фон Нолкен. — То есть, общемировой тренд роста цены на рапс связан не с войной в Украине, а с плохим урожаем. Украина могла бы заработать на этом, но сейчас потенциальная маржа съедается стоимостью логистики, которая в связи с войной и блокадой портов выросла почти в четыре раза".