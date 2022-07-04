Укротить инфляцию: как и почему растут депозитные ставки в Украине

Повышение учетной ставки НБУ должно было побудить Минфин пересмотреть ставки по военным облигациям, а банки – повысить ставки по депозитам. Но ставки по ОВГЗ не растут, а вот банки уже повышают ставки, хотя доходность вкладов физлиц пока все еще ниже уровня инфляции.

В начале июня, после того как три месяца НБУ сохранял учетную ставку на уровне 10%, учетная ставка была повышена сразу до 25% с целью применения монетарных механизмов для укрощения инфляции. На первый взгляд, такое решение должно было если не сразу, то постепенно побудить Минфин и банки пересмотреть условия привлечения средств: Минфин — через размещение ОВГЗ, а банки — через депозитные ставки. Об этом говорится в авторской колонке старшего финансового аналитика группы ICU Тараса Котовича "Патриотизма недостаточно. Как инфляция берет верх и подстегивает рост депозитных ставок".

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По его словам, повышение ставок могло побуждать к увеличению сбережений украинцев даже в такой сложный период. "В первую очередь, это должно было поддержать патриотическую волну среди граждан Украины, которые массово покупали ОВГЗ по ставкам 9,5-11,5%, но, учитывая инфляцию, стали больше думать о потреблении. С другой стороны – это должно было бы уменьшить спрос от физических и юридических лиц на иностранную валюту, давая большую ставку по гривневым активам, чем уровень инфляции и чем уже произошедшая девальвация. Конечно, в условиях зафиксированного официального курса гривны, но относительно свободного наличного рынка", — пишет Тарас Котович.

Он отметил: высокая стоимость привлечения кредитов НБУ по ставке 27% вынудила часть банков начать пересмотр своих депозитных ставок.

Как выяснил Фокус, в начале июля 2022 года крупные банки Украины предлагают условия по депозитам, где ставка совершенно не покрывает уровень инфляции (17% в июне), а также ставка по вкладам в крупных банках еще далека от уровня учетной ставки НБУ (25% годовых).

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Патриотизма недостаточно. Как инфляция берет верх и подстегивает рост депозитных ставок

Например, в ПриватБанке можно разместить средства на 3 месяца по ставке 4,5% годовых, в Ощадбанке – 10% годовых, в ОТП Банке – 5,25% годовых , в Креди Агриколь Банке – 5% годовых, в Альфа-Банке Украина – 11,5% годовых.

[ + – ] Банки не слишком быстро повышают ставки по депозитам, хотя в некоторых уже можно найти 12-15% годовых Фото: Pexels

"Если взглянуть на индекс депозитных ставок, то за июнь больше всего выросли ставки по коротким депозитам (на три месяца), примерно на треть или почти на два процентных пункта – с 6,2% в конце мая до 8% уже в конце июня. Ставки по депозитам с более длинными сроками росли не столь активно, всего, в среднем, примерно на 0,5 процентного пункта. Причиной такого неравномерного подхода может быть ожидание рынка, что НБУ в скором времени может перейти к снижению учетной ставки", — говорит Тарас Котович.

Эксперт объясняет: даже если посчитать потери от уплаты налогов после получения дохода по депозиту, все равно депозиты в нынешней ситуации получаются более выгодными, чем вложения в государственные военные облигации.

"К примеру, есть банки, которые дают по депозитам до трех месяцев ставку около 13% годовых. Минфин размещает ОВГЗ с погашением в сентябре со ставкой 9,5%. Даже если вы не будете платить комиссии своему брокеру, то, оплатив 19,5% налогов по депозиту, вы получите… больше все равно именно от депозита", — говорит эксперт.

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Как сообщалось, Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 10% до 25% годовых, и в банках отмечают, что новая ставка уже влияет на рынок, в частности, на наличный валютный курс, а также ожидается изменение ставок по депозитам для физических лиц.

Напомним, опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что в текущей ситуации решение Нацбанка о повышении учетной ставки может и не привести к серьезным последствиям для финансовых рынков.