Приборкати інфляцію: як і чому зростають депозитні ставки в Україні

Підвищення облікової ставки НБУ мало спонукати Мінфін переглянути ставки за військовими облігаціями, а банки — підвищити ставки за депозитами. Але ставки з ОВДП не зростають, а ось банки вже підвищують ставки, хоча дохідність вкладів фізосіб поки що все ще нижча за рівень інфляції.

На початку червня, після того, як три місяці НБУ зберігав облікову ставку на рівні 10%, облікову ставку було підвищено відразу до 25% з метою застосування монетарних механізмів для приборкання інфляції. На перший погляд, таке рішення мало якщо не відразу, то поступово спонукати Мінфін і банки переглянути умови залучення коштів: Мінфін — через розміщення ОВДП, а банки — через депозитні ставки. Про це йдеться в авторській колонці старшого фінансового аналітика групи ICU Тараса Котовича "Патріотизму недостатньо. Як інфляція бере гору та підстьобує зростання депозитних ставок".

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За його словами, підвищення ставок могло спонукати до збільшення заощаджень українців навіть у такий складний період. "Насамперед, це мало підтримати патріотичну хвилю серед громадян України, які масово купували ОВДП за ставками 9,5-11,5%, але, враховуючи інфляцію, почали більше думати про споживання. З іншого боку, це мало б зменшити попит від фізичних і юридичних осіб на іноземну валюту, даючи більшу ставку за гривневими активами, ніж рівень інфляції і ніж девальвація, що вже відбулася. Звичайно, в умовах зафіксованого офіційного курсу гривні, але щодо вільного готівкового ринку", — пише Тарас Котович.

Він зазначив: висока вартість залучення кредитів НБУ за ставкою 27% змусила частину банків розпочати перегляд своїх депозитних ставок.

Як з'ясував Фокус, на початку липня 2022 року великі банки України пропонують умови щодо депозитів, де ставка абсолютно не покриває рівень інфляції (17% у червні), а також ставка за вкладами у великих банках ще далека від рівня облікової ставки НБУ (25% річних).

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Наприклад, у "ПриватБанку" можна розмістити кошти на 3 місяці за ставкою 4,5% річних, в "Ощадбанку" — 10% річних, в "ОТП Банку" — 5,25% річних, у "Креді Агріколь Банку" — 5% річних, в "Альфа-Банку Україна" — 11,5% річних.

[ + – ] Банки не надто швидко підвищують ставки за депозитами, хоча в деяких уже можна знайти 12-15% річних Фото: Pexels

"Якщо поглянути на індекс депозитних ставок, то за червень найбільше зросли ставки за короткими депозитами (на три місяці), приблизно на третину або майже на два процентні пункти — з 6,2% наприкінці травня до 8% уже наприкінці червня. Ставки за депозитами з довшими термінами зростали не настільки активно, всього в середньому приблизно на 0,5 процентного пункту. Причиною такого нерівномірного підходу може бути очікування ринку, що НБУ незабаром може перейти до зниження облікової ставки", — каже Тарас Котович.

Експерт пояснює: навіть якщо порахувати втрати від сплати податків після отримання доходу за депозитом, усе одно депозити в нинішній ситуації виходять вигіднішими, ніж вкладення державних військових облігацій.

"Приміром, є банки, які дають за депозитами до трьох місяців ставку близько 13% річних. Мінфін розміщує ОВДП з погашенням у вересні зі ставкою 9,5%. Навіть якщо ви не платитимете комісії своєму брокеру, то, сплативши 19,5 % податків за депозитом, ви отримаєте… однаково більше саме від депозиту", — каже експерт.

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Як повідомлялося, Національний банк України підвищив облікову ставку з 10% до 25% річних, і в банках зазначають, що нова ставка вже впливає на ринок, зокрема на готівковий валютний курс, а також очікується зміна ставок за депозитами для фізичних осіб.

Нагадаємо, опитані Фокусом експерти зазначають, що в поточній ситуації рішення Нацбанку щодо підвищення облікової ставки може і не призвести до серйозних наслідків для фінансових ринків.