Нарушил — тюрьма: чем интересен новый законопроект об усилении гражданской защиты

После гибели людей в ТЦ "Амстор" в Кременчуге вследствие попадания туда российской ракеты народный депутат от "Слуги народа" внес в парламент законопроект об ужесточении ответственности для бизнеса. Фокус выяснял, как документ будет работать, если станет законом.

Законопроект № 7546 народного депутата фракции "Слуга народа" Сергея Кузьминых будет приводить к тюрьме за нарушение пожарных норм, даже если причина пожара — не военные действия со стороны Российской Федерации. Об этом Фокусу рассказала Екатерина Шевчук, эксперт по нормообразованию.

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По ее словам, текст законопроекта не соответствует пояснительной записке.

"В соответствии с пояснительной запиской, ответственность будет установлена ​​за нарушение требований тревоги, однако по тексту усматривается ответственность за нарушение всех мер гражданской защиты. То есть, например, за нарушение пожарных норм будет ответственность по этой норме, если это нарушение было в военное положение, даже если пожар не вызван военными действиями со стороны врага", — пояснила Екатерина Шевчук.

Она также подчеркнула, что в ст. 20 Кодекса гражданской защиты Украины есть декларативная норма, которая устанавливает обязанность субъектов хозяйствования лично (или через нанятых ответственных лиц) обеспечивать выполнение мероприятий в сфере гражданской защиты.

О том, какое наказание предусмотрено для бизнеса в случае нарушения норм пожарной безопасности, сказано в Кодексе Украины об административных правонарушениях. Например, согласно внесенным в 2021 году изменениям законом "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение законодательства в сфере пожарной безопасности" от 03.02.2021 № 1187-IX, статьей 175 предусмотрено, что осуществление субъектом хозяйствования хозяйственной деятельности без декларации соответствия материально-технической базы предприятия требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности влечет наложение штрафа на граждан-субъектов предпринимательской деятельности и должностных лиц — от ста пятидесяти до двухсот не облагаемых налогом минимумов (в 2022 году — от 2550 до 3400 грн.).

Действующими законами также предусмотрены и другие меры для нарушителей в сфере гражданской защиты. Согласно статье 270 Уголовного кодекса, нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, которым причинен вред здоровью людей или имущественный ущерб в крупном размере, наказывается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или же ограничением (лишением) свободы на срок до трех лет.

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Напомним, 27 июня ВС РФ осуществили ракетный удар по Кременчугу. Крылатая ракета прилетела на территорию ТЦ "Амстор" и спровоцировала масштабный пожар. В результате погиб 21 человек, еще один считается пропавшим без вести. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что это преступление могут рассмотреть в Гааге.

Народный депутат фракции "Слуга народа" Сергея Кузьминых 11 июля подал в Верховную Раду законопроект № 7546 об уголовной ответственности бизнеса за работу во время воздушных тревог.

Как сообщалось, экономисты рассказали Фокусу, что документ может навредить бизнесу и экономике Украины, а безопасность гражданам так и не обеспечить.