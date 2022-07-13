Порушив — в'язниця: чим цікавий новий законопроєкт щодо посилення цивільного захисту

Після загибелі людей у ТЦ "Амстор" у Кременчуці внаслідок влучення туди російської ракети народний депутат від "Слуги народу" вніс у парламент законопроєкт про посилення відповідальності для бізнесу. Фокус з'ясовував, як документ працюватиме, якщо стане законом.

Законопроєкт № 7546 народного депутата фракції "Слуга народу" Сергія Кузьміних призводитиме до в'язниці за порушення пожежних норм, навіть якщо причина пожежі — не військові дії з боку Російської Федерації. Про це Фокусу розповіла Катерина Шевчук, експертка з нормоутворення.

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За її словами, текст законопроєкту не відповідає пояснювальній записці.

"Відповідно до пояснювальної записки, відповідальність буде встановлена ​​за порушення вимог тривоги, проте за текстом вбачається відповідальність за порушення всіх заходів цивільного захисту. Тобто, наприклад, за порушення пожежних норм буде відповідальність за цією нормою, якщо це порушення було під час воєнного стану, навіть якщо пожежа не викликана воєнними діями з боку ворога", — пояснила Катерина Шевчук.

Вона також наголосила, що в ст. 20 Кодексу цивільного захисту України є декларативна норма, яка встановлює обов'язок суб'єктів господарювання особисто (або через найнятих відповідальних осіб) забезпечувати виконання заходів у сфері цивільного захисту.

Про те, яке покарання передбачено для бізнесу в разі порушення норм пожежної безпеки, йдеться в Кодексі України про адміністративні правопорушення. Наприклад, відповідно до внесених у 2021 році змін до закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері пожежної безпеки" від 03.02.2021 № 1187-IX, статтею 175 передбачено, що провадження суб'єктом господарювання господарської діяльності без декларації відповідності матеріально-технічної бази підприємства вимогам законодавства у сфері пожежної безпеки тягне за собою накладення штрафу на громадян-суб'єктів підприємницької діяльності та посадових осіб — від ста п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів (у 2022 році — від 2550 до 3400 грн).

Чинними законами також передбачені інші заходи для порушників у сфері цивільного захисту. Згідно зі статтею 270 Кримінального кодексу, порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі, якою завдано шкоди здоров'ю людей або майнових збитків у великому розмірі, карається штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами терміном до двох років, або обмеженням (позбавленням) волі терміном до трьох років.

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Нагадаємо, 27 червня ЗС РФ здійснили ракетний удар по Кременчуку. Крилата ракета прилетіла на територію ТЦ "Амстор" і спровокувала масштабну пожежу. В результаті загинула 21 людина, ще одна вважається зниклою безвісти. Генпрокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що цей злочин можуть розглянути в Гаазі.

Народний депутат фракції "Слуга народу" Сергій Кузьміних 11 липня подав до Верховної Ради законопроєкт №7546 про кримінальну відповідальність бізнесу за роботу під час повітряних тривог.

Як повідомлялося, економісти розповіли Фокусу, що документ може нашкодити бізнесу й економіці України, а безпеку громадянам так і не забезпечити.