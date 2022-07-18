Польша, Израиль, Германия, США: где есть работа для украинцев и какие зарплаты предлагаются

За границей сейчас нет дефицита предложений для украинских IT-специалистов, врачей, медперсонала, а также иностранные компании активно приглашают водителей, разнорабочих, упаковщиков товаров, сиделок и швей.

Сейчас сталкиваются с проблемами при поиске работы и трудоустройстве, прежде всего, те, кто претендует на позиции для высококвалифицированных специалистов. Легче всего трудоустроиться за границей в сферах, испытывающих дефицит кадров, например, в области перерабатывающей промышленности, транспорта и логистики, в сельском хозяйстве и строительстве. По данным кадрового портала grc.ua, востребованы за границей также врачи, медсестры, помощники медицинского персонала.

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Нужны украинские руки: в каких странах есть вакансии для украинцев

Как сообщают эксперты grc.ua, лидером среди предложений работы для украинцев сегодня стала Польша, которая предлагает 24% от всех актуальных предложений. Польша заинтересована в привлечении украинских специалистов, и с этой целью польским правительством были приняты нормативные законодательные акты, способствующие упрощению и ускорению процесса трудоустройства иностранных специалистов. В период летнего сезона больше работы в Польше появилось в гостинично-ресторанной отрасли, в сельском хозяйстве. Традиционно много вакансий на предприятиях пищевой отрасли, легкой промышленности, в сфере транспорта и логистики, в строительстве.

Также активно приглашает украинцев на работу Армения. На кадровом портале grc.ua вакансий в этой стране — 11% от всех актуальных предложений за рубежом. Готовы предложить работу украинским специалистам также работодатели Кипра, Молдовы и США.

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А вот по данным "OLX Работа", в пятерке стран по количеству открытых вакансий – Польша, Германия, Израиль, Чехия и Нидерланды. "Еще до войны наибольшее количество предложений в категории "Работа за рубежом" на OLX было в европейских странах и Израиле. В июле эта тенденция сохранилась. Больше всего объявлений – о работе в Польше. Число вакансий там превышает суммарное количество публикаций в остальной десятке стран-лидеров по количеству объявлений, а по сравнению с апрелем предложений в 2,5 раза больше. Также много вакансий в Израиле", — отмечают в "OLX Работа".

От рабочего до инженера: какие специалисты востребованы за рубежом

Треть всех вакансий за рубежом для украинцев открыта в сфере IT, сообщают на портале grc.ua. Таким специалистам работодатели готовы платить в среднем 86,7 тыс. грн. Следующие по востребованности — продавцы, кассиры и менеджеры по продажам. Для них опубликовано 25% всех актуальных вакансий за рубежом. Средний оклад, который предлагает специалистам сферы продаж, 50,7 тыс. грн. Также нужны сейчас за рубежом специалисты в сфере маркетинга, рекламы и PR, в этом сегменте зарплаты в среднем составляют 82,4 тыс. грн.

[ + – ] Кроме IT-специалистов, кассиров и менеджеров, в странах открыто много вакансий для водителей Фото: Pexels

По данным "OLX Работа", чаще всего украинцы за рубежом могут претендовать на работу разнорабочими, также немало вакансий есть на производстве и в транспортной сфере. Безусловный лидер по количеству объявлений на OLX – работа упаковщиком/фасовщиком. Зарплата для такой позиции от 28 тыс. грн. в Литве до 57,8 тыс. грн. в Нидерландах.

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Также среди самых распространенных – вакансии для разнорабочих с зарплатой от 31 тыс. грн. до 87,6 тыс. грн., есть вакансии для водителей с зарплатой от 39,5 до 81,5 тыс. грн.

Каких специалистов ищут иностранные компании

[ + – ] Работодатели за границей часто открывают вакансии для неквалифицированного персонала - и зарплаты у таких специалистов часто очень скромные Фото: OLX

Больше, чем дома: сколько украинцам готовы платить за границей

Как отмечают экперты grc.ua, в зарубежных объявлениях с предложениями о работе оплата стартует от 28,4 тыс. грн. – таких вакансий 34% от всех актуальных. От 52,5 тыс. грн. готовы платить 23% работодателей, а зарплату от 76,5 тыс. грн. предлагает 21% работодателей. Оклад от 100,5 тыс. грн указан в 13% вакансий, еще большую компенсацию предлагает 9% работодателей.

Самые высокие зарплаты предлагают работодатели из США, Норвегии, Канады, Израиля и Великобритании

"Средняя заработная плата, которую предлагают в вакансиях из других стран, составляет 62 тыс. грн., что в три раза больше средней зарплаты в Украине", — говорят эксперты grc.ua.

Какую зарплату предлагают иностранные работодатели украинцам

[ + – ] Самый низкий уровень зарплаты - в Болгарии и в Венгрии Фото: OLX

Конечно, уровень компенсации зависит от конкретной страны. По данным "OLX Работа", больше всего украинцам за работу платят в США – более 110 тыс. грн. в месяц, в Канаде (95 тыс. грн.), в Норвегии (90 тыс. грн.) и в Израиле (85 тыс. грн.). Самую низкую среднюю зарплату в Европе – до 30 тыс. грн. — предлагают в Болгарии (20,2 тыс. грн.), в Венгрии (24,5 тыс. грн.) и в Греции (27,5 тыс. грн.).

Как ранее сообщалось, в Польше сегодня 1,22 млн. зарегистрированных беженцев из Украины, из них половина — дети, четверть — трудоустроенные взрослые.

Напомним, в Украине падение средней зарплаты составило 10% по сравнению с довоенным периодом, но во многих сферах работодатели урезали зарплаты на 20-60%.