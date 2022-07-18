Польща, Ізраїль, Німеччина, США: де є робота для українців і які зарплати пропонуються

За кордоном зараз немає дефіциту пропозицій для українських IT-фахівців, лікарів, медперсоналу, а також іноземні компанії активно запрошують водіїв, різноробочих, пакувальників товарів, доглядальниць і швачок.

Наразі стикаються з проблемами в процесі пошуку роботи та працевлаштування, насамперед ті, хто претендує на позиції для висококваліфікованих фахівців. Найлегше працевлаштуватися за кордоном у сферах, що відчувають дефіцит кадрів, наприклад, у галузі переробної промисловості, транспорту та логістики, у сільському господарстві та будівництві. За даними кадрового порталу grc.ua, потрібні за кордоном також лікарі, медсестри, помічники медичного персоналу.

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Потрібні українські руки: у яких країнах є вакансії для українців

Як повідомляють експерти grc.ua, лідером серед пропозицій роботи для українців сьогодні стала Польща, яка пропонує 24% усіх актуальних пропозицій. Польща зацікавлена у залученні українських фахівців, і з цією метою польським урядом було ухвалено нормативні законодавчі акти, які сприяють спрощенню і прискоренню процесу працевлаштування іноземних фахівців. У період літнього сезону більше роботи в Польщі з'явилося у готельно-ресторанній галузі, у сільському господарстві. Традиційно багато вакансій на підприємствах харчової галузі, легкої промисловості, у сфері транспорту та логістики, у будівництві.

Також активно запрошує українців працювати Вірменія. На кадровому порталі grc.ua вакансій у цій країні — 11% від усіх актуальних пропозицій за кордоном. Готові запропонувати роботу українським фахівцям також роботодавці Кіпру, Молдови та США.

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А ось за даними "OLX Робота", у п'ятірці країн за кількістю відкритих вакансій — Польща, Німеччина, Ізраїль, Чехія і Нідерланди. "Ще до війни найбільша кількість пропозицій у категорії "Робота за кордоном" на OLX була в європейських країнах та Ізраїлі. У липні ця тенденція збереглася. Найбільше оголошень — про роботу в Польщі. Кількість вакансій там перевищує сумарну кількість публікацій у решті десяти країнах лідерів за кількістю оголошень, а порівняно з квітнем пропозицій у 2,5 рази більше. Також багато вакансій в Ізраїлі", — зазначають в "OLX Робота".

Від робітника до інженера: які фахівці затребувані за кордоном

Третина всіх вакансій за кордоном для українців відкрита у сфері IT, повідомляють на порталі grc.ua. Таким фахівцям роботодавці готові платити переважно 86,7 тис. грн. Наступними затребуваними є продавці, касири та менеджери з продажу. Для них опубліковано 25% усіх актуальних вакансій за кордоном. Середній оклад, який пропонує фахівцям із продажу, 50,7 тис. грн. Також потрібні зараз за кордоном фахівці у сфері маркетингу, реклами та PR, у цьому сегменті зарплати здебільшого становлять 82,4 тис. грн.

[ + – ] Окрім IT-фахівців, касирів і менеджерів, у країнах відкрито багато вакансій для водіїв Фото: Pexels

За даними "OLX Робота", найчастіше українці за кордоном можуть претендувати на роботу різноробочими, також чимало вакансій є на виробництві й у транспортній сфері. Безумовний лідер за кількістю оголошень на OLX — робота пакувальником/фасувальником. Зарплата на таку позицію від 28 тис. грн у Литві до 57,8 тис. грн у Нідерландах.

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Також серед найпоширеніших — вакансії для різноробів із зарплатою від 31 тис. грн до 87,6 тис. грн, є вакансії для водіїв із зарплатою від 39,5 до 81,5 тис. грн.

Яких фахівців шукають іноземні компанії

[ + – ] Роботодавці за кордоном часто відкривають вакансії для некваліфікованого персоналу — і зарплати таких фахівців часто дуже скромні Фото: OLX

Більше, ніж удома: скільки українцям готові платити за кордоном

Як зазначають експерти grc.ua, у закордонних оголошеннях із пропозиціями про роботу оплата стартує від 28,4 тис. грн — таких вакансій 34% усіх актуальних. Від 52,5 тис. грн готові платити 23% роботодавців, а заробітну плату від 76,5 тис. грн пропонує 21% роботодавців. Оклад від 100,5 тис. грн вказано у 13% вакансій, ще більшу компенсацію пропонує 9% роботодавців.

Найвищі зарплати пропонують роботодавці зі США, Норвегії, Канади, Ізраїлю та Великої Британії.

"Середня заробітна плата, яку пропонують у вакансіях з інших країн, становить 62 тис. грн, що втричі більше за середню зарплату в Україні", — кажуть експерти grc.ua.

Яку зарплату пропонують іноземні роботодавці українцям

[ + – ] Найнижчий рівень зарплати — у Болгарії та в Угорщині Фото: OLX

Звісно, рівень компенсації залежить від конкретної країни. За даними "OLX Робота", найбільше українцям за роботу платять у США — понад 110 тис. грн на місяць, у Канаді (95 тис. грн), у Норвегії (90 тис. грн) та в Ізраїлі (85 тис. грн). Найнижчу середню зарплату в Європі — до 30 тис. грн — пропонують у Болгарії (20,2 тис. грн), Угорщині (24,5 тис. грн) та Греції (27,5 тис. грн).

Як раніше повідомлялося, у Польщі сьогодні 1,22 млн зареєстрованих біженців з України, з них половина — діти, чверть — працевлаштовані дорослі.

Нагадаємо, в Україні падіння середньої зарплати склало 10% порівняно з довоєнним періодом, але в багатьох сферах роботодавці урізали зарплати на 20-60%.