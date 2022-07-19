Юристы объяснили, как правильно оформить расписку о займе денег

Чтобы оформить расписку и договориться о дате, до которой деньги нужно вернуть, нужно учесть несколько важных правил. В их числе — соответствие денежной расписки требованиям Гражданского кодекса.

Правильно оформить расписку о займе денег можно, следуя ключевым рекомендациям юристов. Об этом говорится в статье Фокуса "Только под расписку: как правильно занимать деньги у знакомых и родственников".

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Правильная расписка о займе денег должна быть составлена заемщиком обязательно в письменном виде, подчеркивает Ирина Усиченко, адвокат АО "Мисечко и Партнеры".

Расписка о передаче денег в долг должна содержать такую информацию:

персональные данные сторон: фамилию, имя и отчество, адреса места жительства, год рождения,

реквизиты документов, удостоверяющих стороны: паспорт гражданина или заграничный, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН),

описание имущества или сумму денег, полученных взаймы,

обязательство вернуть долг ссудодателю в указанный срок: дату или событие, с наступлением которого заемщик должен вернуть долг (вернуть по требованию заемщика или в течение определенного срока),

подписи сторон,

дата заключения договора (расписки),

место подписания самой расписки.

Адвокат юрфирмы Totum Игорь Лавриненко говорит, что расписка основывается на трех аспектах: платности, срочности, возвратности.

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"Платность означает, что за пользование тем или иным имуществом обычно предусматривается определенный процент. Возвратность — что человек пользуется имуществом в течение определенного срока, и оно подлежит возврату. Срочность — что стороны договора определяют, в течение какого срока лицо пользуется этим имуществом", — пояснил Лавриненко.

Юрист отметил, что если стороны не заключают нотариально удостоверенного договора, все эти составляющие обязательно должны быть в расписке. При отсутствии одной из этих характеристик или возможности произвольного толкования суд может не признать документ распиской.

Чтобы в случае судебного спора не пришлось столкнуться с оспариванием самой расписки, нужно очень внимательно отнестись к документу и заполнить все данные для двух сторон-участников

Бывают случаи, когда заемщик при оформлении расписки забывает прописать вопрос уплаты процентов за пользование заемными средствами — или же уточнить, что ссуда возвращается без начисления процентов, рассказывает арбитражный управляющий юрфирмы "Ильяшев и Партнеры" Александр Камша.

"На самом деле, в интересах заемщика четко отметить данное условие в расписке. В случае, если в договоре ссуды и в расписке отсутствует указание о беспроцентной ссуде – у ссудодателя появляется право на взыскание с заемщика процентов за пользование ссудой в размере учетной ставки Нацбанка (сейчас это 25% годовых, — Фокус)", — поясняет Камша.

Он обращает внимание на важный нюанс: такое правило работает только к долгу в гривне.

Хотя вообще законы не запрещают частные кредиты в иностранной валюте — в таком случае в расписке нужно правильно указать валюту займа — заемщик будет обязан вернуть такую же сумму и, конечно, в той же валюте.

Сумму в расписке нужно указать обязательно прописью, рекомендует Игорь Ясько.

Детально о долговой расписке — в статье Фокуса.

Как ранее сообщал Фокус, Верховная Рада намерена запретить коллекторам взимать долги у военных, бойцов территориальной обороны, волонтеров и внутренне перемещенных лиц.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №7441-1 о приостановлении выплат по кредитам и списании кредитов заемщикам, потерявшим купленное в кредит имущество их из-за боевых действий или оккупации.