Юристи пояснили, як правильно оформити розписку про позику грошей

Щоб оформити розписку та домовитися про дату, до якої гроші потрібно повернути, потрібно врахувати кілька важливих правил. Серед них — відповідність грошової розписки вимогам Цивільного кодексу.

Правильно оформити розписку про позику грошей можна, дотримуючись ключових рекомендацій юристів. Про це йдеться у статті Фокусу "Лише під розписку: як правильно позичати гроші у знайомих і родичів".

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Правильна розписка про позику грошей має бути складена позичальником обов'язково письмово, наголошує Ірина Усиченко, адвокатка АТ "Місечко та Партнери".

Розписка про передавання грошей у борг має містити таку інформацію:

персональні дані сторін: прізвище, ім'я та по батькові, адреси місця проживання, рік народження;

реквізити документів, що засвідчують сторони: паспорт громадянина або закордонний, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

опис майна або суму грошей, отриманих у позику;

зобов'язання повернути борг позичальнику у зазначений термін: дату або подію, з настанням якої позичальник повинен повернути борг (повернути на вимогу позичальника або протягом певного строку);

підписи сторін;

дата укладання договору (розписки);

місце підписання самої розписки.

Адвокат юрфірми Totum Ігор Лавриненко каже, що розписка ґрунтується на трьох аспектах: платності, терміновості, поворотності.

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"Платність означає, що за користування тим чи іншим майном зазвичай передбачається певний відсоток. Поворотність — що людина користується майном протягом певного терміну, і воно підлягає поверненню. Терміновість — що сторони договору визначають, протягом якого терміну особа користується цим майном", — пояснив Лавриненко.

Юрист зазначив, що якщо сторони не укладають нотаріально засвідчений договір, усі ці складники обов'язково мають бути у розписці. За відсутності однієї з цих характеристик чи можливості довільного тлумачення суд може визнати документ розпискою.

Щоб у разі судової суперечки не довелося зіткнутися з оскарженням власне розписки, потрібно дуже уважно поставитися до документа та заповнити всі дані для двох сторін-учасників

Бувають випадки, коли позичальник під час оформлення розписки забуває прописати питання сплати відсотків за користування позиковими коштами — або ж уточнити, що позичка повертається без нарахування відсотків, розповідає арбітражний керівний юрфірми "Ілляшев та Партнери" Олександр Камша.

"Насправді, в інтересах позичальника чітко зазначити цю умову в розписці. У разі, якщо в договорі позички та в розписці відсутня вказівка про безвідсоткову позику — у позичальника з'являється право на стягнення з позичальника відсотків за користування позикою у розмірі облікової ставки Нацбанку (зараз це 25% річних, — Фокус), — пояснює Камша.

Він звертає увагу на важливий нюанс: таке правило працює лише стосовно боргу в гривні.

Хоча взагалі закони не забороняють приватні кредити в іноземній валюті — у такому разі в розписці потрібно правильно вказати валюту позики — позичальник буде зобов'язаний повернути таку саму суму і, звичайно, у тій самій валюті.

Суму в розписці потрібно вказати обов'язково прописом, рекомендує Ігор Ясько.

Докладніше про боргову розписку — у статті Фокусу.

Як раніше повідомляв Фокус, Верховна Рада має намір заборонити колекторам стягувати борги у військових, бійців територіальної оборони, волонтерів і внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №7441-1 про призупинення виплат за кредитами та списання кредитів позичальникам, які втратили куплене в кредит майно їх через бойові дії чи окупацію.