Зимняя угроза: как население Украины может подготовиться к сложному отопительному сезону

В Украине правительство и местные власти готовят население к тому, что осенью и зимой могут быть сложности в бесперебойных поставках тепла, газа и электроэнергии. Эксперты говорят, предусмотреть все риски невозможно, но готовиться к зиме стоит.

В Украине полным ходом идет подготовка к военному осенне-зимнему периоду. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина, как и Европа, готовится к самому сложному отопительному сезону. По информации Минрегиона, подготовка к отопительному сезону идет по плану, а состояние готовности объектов жилищного фонда уже составляет 72%, тепловых сетей — 74%. Также идет активное восстановление поврежденной инфраструктуры. Об этом пишет Фокус в новой статье "Готовь буржуйку летом. Какие проблемы с газом и теплом могут быть в новом зимнем сезоне".

Эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип считает, что осенью и зимой в Украине единственная критическая угроза для энергетической отрасли – это риски поражения оккупантами объектов критической инфраструктуры, ракетные и артиллерийские удары. "Соответственно, угрозой является и поражение жд-инфраструктуры, по которой доставляется на станции уголь, и самих объектов генерации — повреждения ТЭЦ, ТЭС, других объектов", — отмечает эксперт.

Директор энергетический программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает правильным подход местной власти, представители которой регулярно просят население подготовиться к возможным перебоям в тепло-, газо- и энергоснабжении. "Думаю, что местная власть правильно делает, что предупреждает, лучше быть подготовленными, людям стоит утеплить квартиры и дома, кто может, лучше выехать за город, в частный дом, где есть автономное отопление. Срочная эвакуация должна идти в оккупированных регионах — оккупанты не будут заниматься вопросами поставок тепла. Нужна эвакуация из населенных пунктов в районе боевых действий, и власти стоит подумать, где и как размещать людей. Во многих городах инфраструктура уничтожена и до отопительного сезона ее уже не восстановить", — говорит Владимир Омельченко.

[ + – ] Эксперты считают, что дровами следует запасаться тем, у кого есть частные дома и дачи Фото: Pexels

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый недавно сообщил, что город активно готовится к тяжелой зиме. "Как выйти из ситуации? Мир ничего нового не придумал. Это тепловые насосы. Мы их устанавливаем на котельных. Но и там должно быть электричество. Далее — дрова и буржуйки. В каждом здании они должны быть установлены, но необходимо продумать все системы вентиляции, чтобы не было беды. Наше управление по чрезвычайным ситуациям это будет мониторить", — сообщил Андрей Садовый.

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Дом без газа: почему в Украине зимой могут быть перебои с поставками газа

Эксперты отмечают, что самая сложная ситуация с обеспечением теплом и электроэнергией в Украине будет, скорее всего, в прифронтовой зоне и в оккупированных районах, где уже разрушена инфраструктура (например, в Мариуполе). В других регионах страны, конечно, установка печей-буржуек, скорее всего, не понадобится. Но местной власти, действительно, стоит предусмотреть какие-то минимальные меры на случай временного отключения тепла и света.

В числе необходимых подготовительных мер населения городов – приобретение электрообогревателей, утепление окон и балконов, а также установка кондиционеров с функцией обогрева помещения. Ранее Фокус исследовал, какие модели кондиционеров на обогрев могут помочь справиться с холодами жителям квартир и частных домов.

Как сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что предстоящий отопительный сезон будет тяжелым и жители Киева должны держать под рукой теплые вещи с одеялами.