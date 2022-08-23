Зимова загроза: як населення України може підготуватися до складного опалювального сезону

В Україні уряд і місцева влада готують населення до того, що восени та взимку можуть бути складнощі у безперебійних постачаннях тепла, газу й електроенергії. Експерти кажуть, передбачити всі ризики неможливо, але готуватись до зими варто.

В Україні повним ходом триває підготовка до воєнного осінньо-зимового періоду. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна, як і Європа, готується до найскладнішого опалювального сезону. За інформацією Мінрегіону, підготовка до опалювального сезону ведеться за планом, а стан готовності об'єктів житлового фонду вже становить 72%, теплових мереж — 74%. Також відбувається активне відновлення пошкодженої інфраструктури. Про це пише Фокус у новій статті "Готуй буржуйку влітку. Які проблеми з газом і теплом можуть бути у новому зимовому сезоні".

Експерт із питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп вважає, що восени та взимку в Україні єдина критична загроза для енергетичної галузі — це ризики ураження окупантами об'єктів критичної інфраструктури, ракетні й артилерійські удари. "Відповідно, загрозою є і ураження залізничної інфраструктури, через яку доставляється на станції вугілля, і самих об'єктів генерації — пошкодження ТЕЦ, ТЕС, інших об'єктів", — зазначає експерт.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає правильним підходом місцевої влади, представники якої регулярно просять населення підготуватися до можливих перебоїв у тепло-, газо- й енергопостачанні. "Думаю, що місцева влада правильно робить, що попереджає, краще бути підготовленими, людям варто утеплити квартири та будинки, хто може, краще виїхати за місто, в приватний будинок, де є автономне опалення. Термінова евакуація має йти в окупованих регіонах — окупанти не будуть займатися питаннями постачання тепла. Потрібна евакуація з населених пунктів у районі бойових дій, і владі варто подумати, де і як розміщувати людей. У багатьох містах інфраструктура знищена й до опалювального сезону її вже не відновити", — каже Володимир Омельченко.

[ + – ] Експерти вважають, що дровами варто запасатися тим, хто має приватні будинки та дачі Фото: Pexels

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий нещодавно повідомив, що місто активно готується до важкої зими. "Як вийти із ситуації? Світ нічого нового не придумав. Це теплові насоси. Ми їх встановлюємо на котельнях. Але й там має бути електрика. Далі — дрова та буржуйки. У кожній будівлі вони мають бути встановлені, але необхідно продумати всі системи вентиляції, щоб не було біди. Наше управління з надзвичайних ситуацій це моніторитиме", — повідомив Андрій Садовий.

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Будинок без газу: чому в Україні взимку можуть бути перебої з постачанням газу

Експерти зазначають, що найскладніша ситуація із забезпеченням теплом та електроенергією в Україні буде, швидше за все, у прифронтовій зоні та в окупованих районах, де вже зруйнована інфраструктура (наприклад, у Маріуполі). В інших регіонах країни, звичайно, встановлення печей-буржуйок, швидше за все, не знадобиться. Але місцевій владі, справді, варто передбачити якісь мінімальні заходи на випадок тимчасового відключення тепла та світла.

Серед необхідних підготовчих заходів населення міст — придбання електрообігрівачів, утеплення вікон і балконів, а також встановлення кондиціонерів із функцією обігріву приміщення. Раніше Фокус дослідив, які моделі кондиціонерів на обігрів можуть допомогти впоратися з холодами мешканцям квартир і приватних будинків.

Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що майбутній опалювальний сезон буде важким і мешканці Києва мають тримати під рукою теплі речі з ковдрами.