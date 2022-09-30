Энергокризис в Европе: ЕС введет налоги на сверхдоходы энергокомпаний

Меры включают в себя налог на избыточную прибыль компаний, работающих на ископаемом топливе, полученную в 2022 или 2023 году.

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Министры энергетики стран Евросоюза в пятницу, 30 сентября, введут чрезвычайные сборы со сверхприбылей энергетических компаний. Об этом сообщает издание Reuters.

Так в Европе хотят бороться высокими цена на энергоносители. Подорожание провоцирует рекордно высокую инфляцию в еврозоне и угрожает рецессией.

Меры включают в себя налог на избыточную прибыль компаний, работающих на ископаемом топливе, полученную в 2022 или 2023 году. Еще один сбор на избыточные доходы, которые производители дешевой электроэнергии получают от резкого роста цен на электроэнергию, и обязательное сокращение потребления электроэнергии на 5% в периоды пиковых цен.

Грозит ли Украине дефицит электричества

По мнению экспертов, рост потребления электроэнергии в Украине в зимний период может быть связан с потребностью использовать электрообогрев. Кроме того, если в результате ракетных ударов ВС РФ пострадают производящие электроэнергию станции, то объем производства электроэнергии упадет до критического уровня. Это будет означать необходимость применения мер в виде веерных отключений потребителей.

"Поражение генерации может привести к ограничению энергоснабжения. То есть, веерными отключениями будут балансировать систему", — отмечает эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Ранее в ЕС в рамках борьбы с энергокризисом раздумывали ввести предельные цены на электричество, чтобы сократить потребление электроэнергии. Предельную цену на электроэнергию для компаний-производителей электроэнергии, не использующих газ, могут установить ​​на уровне 200 евро за МВт/ч.

Напомним, что 30 августа цена электроэнергии в Европе первый раз в истории скакнули выше 1000 евро за 1 МВт/ч.

Также Фокус писал, что в последние несколько недель в Украине участились случаи аварийных ремонтов на энергоблоках тепловых электростанций (ТЭС). Аналогичные ситуации возникали по ходу предыдущего отопительного сезона. Но сейчас совокупная ежедневная мощность находящихся на аварийном ремонте энергоблоков ТЭС вдвое больше, чем в 2021 году