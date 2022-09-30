Енергокриза в Європі: ЄС запровадить податки на наддоходи енергокомпаній

Заходи враховують податок на надлишковий прибуток компаній, що працюють на викопному паливі, отриманий у 2022 або 2023 році.

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Міністри енергетики країн Євросоюзу у п'ятницю, 30 вересня, запровадять надзвичайні збори з надприбутків енергетичних компаній. Про це повідомляє видання Reuters.

Так, у Європі хочуть боротися з високими ціна на енергоносії. Подорожчання провокує рекордно високу інфляцію в єврозоні та загрожує рецесією.

Заходи враховують податок на надлишковий прибуток компаній, що працюють на викопному паливі, отриманий у 2022 або 2023 році. Ще один збір на надлишкові доходи, які виробники дешевої електроенергії одержують від різкого зростання цін на електроенергію, та обов'язкове скорочення споживання електроенергії на 5% у періоди пікових цін.

Чи загрожує Україні дефіцит електрики

На думку експертів, зростання споживання електроенергії в Україні в зимовий період може бути пов'язане з потребою використовувати електрообігрів. Крім того, якщо внаслідок ракетних ударів ЗС РФ постраждають станції, що виробляють електроенергію, то обсяг виробництва електроенергії впаде до критичного рівня. Це означатиме необхідність застосування заходів у вигляді віялових відключень споживачів.

"Ураження генерації може призвести до обмеження енергопостачання. Тобто віяловими відключеннями балансуватимуть систему", — зазначає експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Раніше в ЄС у межах боротьби з енергокризою роздумували запровадити граничні ціни на електрику, щоб скоротити споживання електроенергії. Граничну ціну на електроенергію для компаній-виробників електроенергії, які не використовують газ, можуть встановити на рівні 200 євро за МВт/год.

Нагадаємо, що 30 серпня вартість електроенергії в Європі вперше в історії стрибнула вище 1 000 євро за 1 МВт/год.

Також Фокус писав, що останні кілька тижнів в Україні почастішали випадки аварійних ремонтів на енергоблоках теплових електростанцій (ТЕС). Аналогічні ситуації виникали під час попереднього опалювального сезону. Але зараз сукупна щоденна потужність енергоблоків ТЕС, що перебувають на аварійному ремонті, вдвічі більша, ніж у 2021 році.