Украина уже пользуется газом из хранилищ: хватит ли нам топлива на зиму

В "Нафтогазе" отмечают, что отбор газа ведется на одном газохранилище, которое было выбрано для старта отбора из-за максимальной гибкости в регулировании технологических режимов.

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Украина уже отбирает газ из своих подземных хранилищ для отопления регионов. О начале отбора "голубого топлива" сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

В компании старт сезона отбора 2022/2023 назвали самым поздним официально зафиксированным началом отбора газа за последнее десятилетие — он начался 7 ноября. К примеру, в 2021 году газ из запасов понадобился на месяц раньше – 7 октября.

Факторов позднего старта отбора газа несколько. Например:

благоприятные погодные условия;

относительно высокая температура воздуха в осенние месяцы;

повышение интереса к закачке газа в украинские ПХГ со стороны компаний-нерезидентов;

общее сокращение уровня энергопотребления в Украине.

"Отбор газа ведется на одном газохранилище, которое было выбрано для старта отбора из-за максимальной гибкости в регулировании технологических режимов. Таким образом, Оператор газохранилищ сможет оперативно реагировать на потребности системы и населения страны во время смены сезонов", – рассказали в "Нафтогазе".

Хватит ли Украине газа на всю зиму

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль ранее заявлял: газа Украине на зиму хватит. По его данным, по состоянию на средину октября в украинские газохранилища было закачано 14,2 млрд кубов газа.

Кроме того, есть запасы и других видов топлива. Например, на складах ТЕС и ТЭЦ есть около 2 млн тонн угля. По словам Дениса Шмыгаля, это "почти втрое больше, чем в 2021 году".

Как ранее писал Фокус, украинцы активно покупают генераторы, пауэрбанки и источники бесперебойного питания, из-за чего цены на эти группы товаров в октябре резко повысились.

Также напомним, что Кабинет Министров Украины отменяет налоги на ввоз генераторов, трансформаторов, аккумуляторов и прочего подобного оборудования. В правительстве рассчитывают, что это поможет наполнить рынок дефицитным оборудованием и снизить цены на них.