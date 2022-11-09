Україна вже користується газом зі сховищ: чи вистачить нам палива на зиму

У "Нафтогазі" зазначають, що відбір газу ведеться на одному газосховищі, яке було обрано для старту відбору через максимальну гнучкість у регулюванні технологічних режимів.

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Україна вже відбирає газ зі своїх підземних сховищ для опалення регіонів. Про початок відбору "блакитного палива" повідомила пресслужба "Нафтогазу".

У компанії старт сезону відбору 2022/2023 назвали найпізнішим офіційно зафіксованим початком відбору газу за останнє десятиліття — він розпочався 7 листопада. Наприклад, 2021 року газ із запасів знадобився на місяць раніше — 7 жовтня.

Факторів пізнього старту відбору газу є кілька. Наприклад:

сприятливі погодні умови;

відносно висока температура повітря в осінні місяці;

підвищення інтересу до закачування газу до українських ПСГ з боку компаній-нерезидентів;

загальне скорочення рівня енергоспоживання в Україні

"Відбір газу відбувається на одному газосховищі, яке було обрано для старту відбору через максимальну гнучкість у регулюванні технологічних режимів. У такий спосіб Оператор газосховищ зможе оперативно реагувати на потреби системи та населення країни під час зміни сезонів", — розповіли у "Нафтогазі".

Чи вистачить Україні газу на всю зиму

Глава українського уряду Денис Шмигаль раніше заявляв: газу Україні на зиму вистачить. За його даними, станом на середину жовтня в українські газосховища було закачано 14,2 млрд кубів газу.

Крім того, є запаси та інших видів палива. Наприклад, на складах ТЕС та ТЕЦ є близько 2 млн тонн вугілля. За словами Дениса Шмигаля, це "майже втричі більше, ніж у 2021 році".

Як раніше писав Фокус, українці активно купують генератори, повербанки та джерела безперебійного харчування, через що ціни на ці групи товарів у жовтні різко підвищилися.

Також нагадаємо, що Кабінет Міністрів України скасовує податки на ввезення генераторів, трансформаторів, акумуляторів тощо. В уряді розраховують, що це допоможе наповнити ринок дефіцитним обладнанням та знизити ціни на них.