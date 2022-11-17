Дороже — дешевле: цены на свинину упали, а на яйца и молоко выросли

По итогам 2022 года в стране ожидают инфляцию около 30%. Что происходит с ценами на яйца, гречку, мясо и другие продукты?

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Драйвером роста цен в Украине в октябре 2022 года стала еда, о чем Фокус сообщает в своем новом обзоре "Яйца дороже, гречка дешевле. Как меняются цены в Украине и причем здесь ракеты от РФ".

По последним данным Госстата потребительские цены в октябре 2022 года по сравнению с сентябрем повысились на 2,5%, тогда когда за этот же период цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 4,2%. Особенно ощутимо – на 60,5% – в октябре подорожали куриные яйца. При этом, по информации Госстата, цены на сало, овощи, фрукты, мясо, безалкогольные напитки, рыбу, сыр, масло и молоко повысились на 11,3–2,3%.

[ + – ] Темпы инфляции в Украине в 2021-2022 годы Фото: Инфографика Фокуса

Фокус в своем обзоре называет следующие ТОП-10 продуктов, которые заметнее всего подорожали в октябре по сравнению с сентябрем

яйца куриные +60,5%;

овощи +7%;

фрукты +4,1%;

мясо +3,7%;

рыба +2,9%;

сыр +2,9%;

безалкогольные напитки +2,9%;

масло +2,5%;

молоко +2,3%;

сахар +1,4%.

В числе главных причин ускорения инфляции опрошенные Фокусом эксперты называют полномасштабное вторжение РФ и усиление российского энергетического терроризма после 10 октября 2022 года.

Рекордный рост цен на яйца также стал следствием российской агрессии. Светлана Пашко, старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ "Институт аграрной экономики", называет следующие связанные с войной факторы, которые обусловили подорожание этого популярного продукта:

сокращение или прекращение деятельность предприятий отрасли;

частичная приостановка инкубации яиц для получения молодняка птицы;

непроведение своевременной замены старой птицы на молодую и потеря часть поголовья.

[ + – ] Яйца в Украине подорожали из-за сокращения объемов производства Фото: Pexels [ + – ] Гречка дешевеет благодаря большому урожаю Фото: Getty Images

Однако на фоне осеннего ценового галопа можно наблюдать некие очаги стабильности. Так, из-за государственного регулирования стоимость электроэнергии, природного газа, горячей воды и отопление для населения практически не изменилась. По мнению Виталия Ваврищука, главы департамента макроэкономических исследований группы ICU, также важным фактором стала стабилизация цен на топливо, которые практически не изменились в октябре, тогда когда в годовом исчислении их рост достиг 62%.

Не могут не вселять оптимизм и цены на крупы. По словам Инны Сало, заведующей отделом ценообразования и аграрного рынка ННЦ "Институт аграрной экономики" урожай зерновых, превзошедший ожидания и прогнозы, замедлил повышение цен на крупы и муку, которое наблюдалось в последние три месяца.

Ссылаясь на данные мониторинга цен в супермаркетах на minfin.com.ua, собеседница Фокуса приводит в пример потребительские цены на муку, которые за октябрь практически не изменились, а за две недели ноября снизились почти на 5% до 21,06 грн за кг. Кроме этого, с начала октября по середину ноября гречка подешевела до 76,37 грн за кг (-7,3%).

Снижение стоимости гречки в ноябре объясняется началом поступления на прилавки магазинов урожая 2022 года. Не исключено, что в ближайшие месяцы популярная крупа будет стоить еще дешевле. Ведь впервые за много лет в Украине в 2022 году урожай гречки должен превысить объем внутреннего потребления, который составляет около 130 тыс. тонн. То есть, гречки на прилавках будет предостаточно, а цены могут еще ощутимее откатиться назад.

Напомним, в январе 2022 года, по данным вышеупомянутого мониторинга цен, килограмм гречки стоил 50,2 грн, а на пике подорожания в августе — 92,73 грн. То есть, по отношению к цене на начало августа в середине ноября гречка уже подешевела на 17,6%.

"В начале ноября 2022 года цены на большинство видов мяса приостановили свой рост и даже снизились по сравнению с началом октября 2022 года. А розничные цены на говяжий гуляш, куриные голени и куриное филе остались на уровне начала октября", – продолжает Инна Сало. При этом, по наблюдениям собеседницы Фокуса, в период с 1 октября по 15 ноября 2022 года наметилась тенденция снижения цен на свинину, а именно:

лопатка: 156,94 грн за кг (-6,6%);

ошеек: 193,94 грн за кг (-11,2%).

Осеннее снижение цен на свинину, которая за последний год подорожала на 43,4-63,5% в зависимости от вида, Инна Сало объясняет ростом объемов импорта свинины, увеличением реализации живых свиней и снижением закупочных цен.

Также с 1 октября по 15 ноября происходит сезонное снижение цен на следующие овощи и фрукты:

капуста белокочанная: 13,48 грн за кг (-18,2%);

свекла: 12,9 грн за кг (-6,6%);

лук репчатый: 32,40 грн за кг (-3,6%);

морковь: 22,85 грн за кг (-9,6%);

яблоки: 11,2 грн за кг (-37,6%);

апельсины: 73,13 грн за кг (-6,7%);

лимоны: 65,55 грн за кг (-6,4%);

бананы: 58,67 грн за кг (-6,1%).

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