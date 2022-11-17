Дорожче — дешевше: ціни на свинину впали, а на яйця та молоко зросли

За підсумками 2022 року в країні очікують інфляцію приблизно 30%. Що відбувається з цінами на яйця, гречку, м'ясо й інші продукти?

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Драйвером росту цін в Україні в жовтні 2022 року стала їжа, про що Фокус повідомляє у своєму новому огляді "Яйця дорожче, гречка дешевше. Як змінюються ціни в Україні й до чого тут ракети РФ".

За останніми даними Держстату споживчі ціни у жовтні 2022 року порівняно з вереснем підвищилися на 2,5%, тоді як за цей же період ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 4,2%. Особливо відчутно — на 60,5% — у жовтні подорожчали курячі яйця. При цьому, за інформацією Держстату, ціни на сало, овочі, фрукти, м'ясо, безалкогольні напої, рибу, сир, олію та молоко підвищилися на 11,3–2,3%.

[ + – ] Темпи інфляції в Україні в 2021-2022 роки

Фокус у своєму огляді називає ТОП 10 продуктів, які найпомітніше подорожчали у жовтні порівняно з вереснем:

яйця курячі +60,5%;

овочі +7%;

фрукти +4,1%;

м'ясо +3,7%;

риба +2,9%;

сир +2,9%;

безалкогольні напої +2,9%;

олія +2,5%;

молоко +2,3%;

цукор +1,4%.

Серед головних причин прискорення інфляції опитані Фокусом експерти називають повномасштабне вторгнення РФ та посилення російського енергетичного тероризму після 10 жовтня 2022 року.

Рекордне зростання цін на яйця також стало наслідком російської агресії. Світлана Пашко, старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ "Інститут аграрної економіки", називає такі пов'язані з війною фактори, що зумовили подорожчання цього популярного продукту:

скорочення чи припинення діяльності підприємств галузі;

часткове зупинення інкубації яєць для отримання молодняку птаха;

непроведення своєчасної заміни старого птаха на молодого та втрата частини поголів'я.

[ + – ] Яйця в Україні подорожчали через скорочення обсягів виробництва Фото: Pexels [ + – ] Гречка дешевшає завдяки великому врожаю Фото: Getty Images

Однак на тлі осіннього цінового галопу можна спостерігати деякі осередки стабільності. Так, через державне регулювання вартість електроенергії, природного газу, гарячої води й опалення для населення практично не змінилася. На думку Віталія Ваврищука, голови департаменту макроекономічних досліджень групи ICU, також важливим чинником стала стабілізація цін на пальне, які практично не змінилися у жовтні, тоді як у річному обчисленні їх ріст досяг 62%.

Не можуть не вселяти оптимізм і ціни на крупи. За словами Інни Сало, завідувачки відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ "Інститут аграрної економіки" врожай зернових, який перевершив очікування та прогнози, сповільнив підвищення цін на крупи та борошно, яке спостерігалося за останні три місяці.

Посилаючись на дані моніторингу цін у супермаркетах на minfin.com.ua, співрозмовниця Фокусу наводить як приклад споживчі ціни на борошно, які за жовтень практично не змінилися, а за два тижні листопада знизилися майже на 5% до 21,06 грн за кг. Крім цього, з початку жовтня до середини листопада гречка подешевшала до 76,37 грн за кг (-7,3%).

Зниження вартості гречки в листопаді пояснюється початком надходження на прилавки магазинів урожаю 2022 року. Не заперечується, що найближчими місяцями популярна крупа коштуватиме ще дешевше. Адже вперше за багато років в Україні в 2022 році урожай гречки має перевищити обсяг внутрішнього споживання, що становить приблизно 130 тис. тонн. Тобто, гречки на прилавках буде достатньо, а ціни можуть ще відчутно відкотитися назад.

Нагадаємо, в січні 2022 року, за даними вищезгаданого моніторингу цін, кілограм гречки коштував 50,2 грн, а на піку подорожчання у серпні — 92,73 грн. Тобто відносно ціни на початок серпня в середині листопада гречка вже подешевшала на 17,6%.

"На початку листопада 2022 року ціни на більшість видів м'яса призупинили свій ріст і навіть знизилися порівняно з початком жовтня 2022 року. А роздрібні ціни на яловичий гуляш, курячі гомілки та куряче філе залишилися на рівні початку жовтня", — продовжує Інна Сало. При цьому, за спостереженнями співрозмовниці Фокусу, у період із 1 жовтня по 15 листопада 2022 року намітилася тенденція зниження цін на свинину, а саме:

лопатка: 156,94 грн за кг (-6,6%);

ошийок: 193,94 грн за кг (-11,2%).

Осіннє зниження цін на свинину, яка за останній рік подорожчала на 43,4-63,5% залежно від виду, Інна Сало пояснює зростанням обсягів імпорту свинини, збільшенням реалізації живих свиней і зниженням закупівельних цін.

Також із 1 жовтня по 15 листопада відбувається сезонне зниження цін на такі овочі та фрукти:

капуста білокачанна: 13,48 грн за кг (-18,2%);

буряк: 12,9 грн за кг (-6,6%);

цибуля ріпчаста: 32,40 грн за кг (-3,6%);

морква: 22,85 грн за кг (-9,6%);

яблука: 11,2 грн за кг (-37,6%);

апельсини: 73,13 грн за кг (-6,7%);

лимони: 65,55 грн за кг (-6,4%);

банани: 58,67 грн за кг (-6,1%).

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