Черная полоса: как отключения электроэнергии угрожают все еще работающему бизнесу

Новым испытанием для украинских предприятий стали стабилизационные и экстренные отключения электроэнергии. С какими проблемами при этом сталкиваются компании и какие несут убытки?

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Из-за российского энергетического терроризма под стабилизационные и экстренные отключения не подпадают только предприятия, которые относятся к критической инфраструктуре, о чем Фокус сообщает в своем новом обзоре "Генератор в помощь. Как магазины и рестораны спасаются от регулярных отключений электроэнергии" со ссылкой на комментарий компании Yasno.

При этом для большинства предприятий, которые продолжают работать в условиях войны, перебои с электроэнергией создают существенные сложности. Оксана Продан, советница главы Ассоциации городов Украины, называет три главные группы рисков частых блэкаутов для бизнеса:

уничтожение части товаров или материалов для производства;

потеря дохода из-за уменьшения производства;

увеличение затрат на производство за счет приобретения и использования генераторов, выплаты зарплат при простое во время внеплановых отключений и др.

По словам собеседницы Фокуса, в силу названых факторов частые блэкауты приводят к увеличению себестоимости производства, что означает потерю конкурентоспособности по сравнению с импортными товарами. В частности, использование генератора вместо питания от энергосистемы повышает стоимость электроэнергии для предприятий в 4-5 раз, что может сделать работу компании и вовсе нерентабельной.

В такой ситуации присутствует риск вытеснения товаров отечественного производства импортными аналогами. Как ранее отметил в комментарии Фокусу Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвесткомпании Eavex Capital отключения электроснабжения в октябре создали сложности по всей цепи производства продуктов и потребительских товаров, что привело к увеличению объемов потребительского импорта и повышению цен в супермаркетах.

[ + – ] Из-за проблем украинских производителей из-за войны и блэкаутов полки супермаркетов могут заполнить импортные товары Фото: birminghammail.co.uk

Частые блэкауты могут дополнительно умножить и без того немалые потери украинских предприятий из-за войны. Согласно опросу членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), который провели в октябре после первого массированного обстрела инфраструктуры, потери своего бизнеса за весь период войны участники исследования оценили следующим образом:

до $1 млн: 40% компаний

в диапазоне $1 – 10 млн: 35%

"Думаю, что до конца года мы будем иметь более точную картину влияния обстрелов и связанных с ними отключений электроэнергии, но уже понятно, что затраты на адаптацию к работе в условиях перебоев с электроснабжением будут существенными, как и масштабы нереализованной выгоды", — комментирует Анна Деревянко, исполнительный директор ЕБА.

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Отключения надолго. Что будет с электроэнергией из-за ракетного террора России завтра и зимой

Особенно чувствительными к отключениям света оказались сети продуктовых супермаркетов. Согласно информации, собранной Ассоциацией ритейлеров Украины среди участников рынка продуктового ритейла, веерные отключения в отдельных регионах привели к простою магазинов в течение до 50% рабочего времени, что повлекло за собой существенное падение товарооборота. В ассоциации приводят в пример прецедент падения среднедневного оборота по сети до 30%. Вместе с магазинами, у которых из-за отключения света пропадают скоропортящиеся продукты, страдают и украинские граждане, которые рискуют остаться без ужина или, скажем, важных предметов гигиены.

О том, как бизнес умудряется работать во время отключения электроэнергии читайте в обзоре Фокуса "Генератор в помощь. Как магазины и рестораны спасаются от регулярных отключений электроэнергии".

Ранее Фокус исследовал взаимосвязь между войной, и, в частности, ракетными обстрелами энергетической инфраструктуры с ускорением инфляции в Украине и Центральной Европе.