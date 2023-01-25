Покупает, а не продает: эксперты опровергли слухи об экспорте электроэнергии из Украины

Сегодня Украина импортирует электроэнергию в размере установленного Европой лимита – 0,7 ГВт ночью и 0,6 ГВт днем. А экспорта электроэнергии, произведенной в Украине, за рубеж не происходит, утверждают опрошенные Фокусом эксперты.

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В Украине дефицит генерации частично замещается купленной в Словакии и Румынии электроэнергией. Об этом пишет Фокус в статье "Купить электроэнергию дорого. Сколько будет длиться блэкаут в Украине".

По данным Минэнерго, согласованные коммерческие перетоки между странами ЕС и Украиной (совместно с Молдовой) составляют 0,7 ГВт ночью и 0,6 ГВт днем. В министерстве считают, что этих объемов недостаточно для полного покрытия дефицита мощности в вечернее пиковое время, однако привлечение импорта значительно снижает объем небаланса. В Минэнерго рассчитывают, что объем импорта будет расти, а закупками импортной электроэнергии сегодня занимаются трейдеры – это и госкомпания "ЭКУ", и частные компании "ЭРУ", группа ДТЭК.

Лимиты импорта согласовываются с ENTSO-E, то есть, самостоятельно Украина не может решать, сколько электроэнергии закупить, лишь закупать в рамках установленных лимитов. Однако, как отмечают эксперты, в случае существенного увеличения лимитов возникает вопрос, кто выкупит электроэнергию, которая поступает из Европы по европейским ценам, которые в разы выше украинских.

"Очевидно, что сейчас нужна электроэнергия, но сколько это стоит и кто заплатит, там ведь стоимость электроэнергии дороже, и нужно ответить на вопрос: кто оплатит импорт? В Украине уже катастрофическая ситуация с финансами, рынок несбалансирован абсолютно, ПСО (возложенные на украинские государственные компании спецобязательства, — Фокус) создали ситуацию, когда рынок электрической энергии несбалансирован, долги растут, и эту проблему нужно решать, без этого привести в нормальную ситуацию электроэнергетику не удастся", — уверен директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип также считает, что цена в вопросе покупки электроэнергии в странах ЕС остается критически важным фактором.

"Критическим фактором является цена – цена электроэнергии вечернего пика стоит дороже всего. Это, скорее, нужно бизнесу, который сейчас компенсирует недостаток электроэнергии с помощью генераторов. Для бизнеса, который готов платить, да, импорт нужен. Для поставок на объекты критической инфраструктуры тоже. Но если говорить о поставках населению, то с учетом, что импорт в восемь раз дороже, чем цена электроэнергии в Украине для населения, возникает вопрос – кто за это заплатит? Что станет источником компенсации?", — говорит Андриан Прокип.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко счтает, что высокая цена импортной электроэнергии создает ситуацию, когда трейдеры закупить ее при согласовании с европейской стороной могут больше, но вот покупателям электроэнергия по таким ценам неинтересна. "Импорт нужен, и он может частично решить проблему дефицита генерации, сейчас у нас лимит 600 МВт и поставляют Румыния, Словакия. Потенциальная мощность импорта — 2 ГВт, но ENTSO-E разрешения не дает пока", — отметил Омельченко.

Слухи о продолжающемся из Украины экспорте эксперты, опрошенные Фокусом, развеяли. Сейчас Украина не продает электроэнергию за рубеж. Как сообщил Андриан Прокип, открытые источники ENTSO-E свидетельствуют, что коммерческого экспорта электроэнергии из Украину в ЕС нет. "Есть системные перетоки, которые в итоге сводятся к нулю, баланс совпадает, то есть, нет, коммерческого экспорта электроэнергии сейчас нет", — отметил Прокип.

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Напомним, из-за повреждений энергосистемы Украины вследствие ракетных ударов РФ в системе – дефицит мощности. Чтобы балансировать энергосистему, оператор оценивает уровень потребления в каждом регионе и принимает решение об отключении потребителей.

Как ранее сообщал Фокус, с января 2023 года импорт электроэнергии из Европы в Украину осуществляют промышленные предприятия в объеме 200-300 МВт в час.