Купує, а не продає: експерти спростували чутки про експорт електроенергії з України

Сьогодні Україна імпортує електроенергію у розмірі встановленого Європою ліміту — 0,7 ГВт уночі та 0,6 ГВт вдень. А експорт електроенергії, виробленої в Україні, за кордон не відбувається, стверджують опитані Фокусом експерти.

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В Україні дефіцит генерації частково заміщається купленою у Словаччині та Румунії електроенергією. Про це пише Фокус у статті "Купити електроенергію дорого. Скільки триватиме блекаут в Україні".

За даними Міненерго, узгоджені комерційні перетікання між країнами ЄС та Україною (спільно з Молдовою) становлять 0,7 ГВт вночі та 0,6 ГВт вдень. У міністерстві вважають, що цих обсягів недостатньо для повного покриття дефіциту потужності у вечірній піковий час, проте залучення імпорту значно знижує обсяг небалансу. У Міненерго розраховують, що обсяг імпорту зростатиме, а закупівлями імпортної електроенергії сьогодні займаються трейдери — це і держкомпанія "ЕКУ", і приватні компанії "ЕРУ", група ДТЕК.

Ліміти імпорту узгоджуються з ENTSO-E, тобто самостійно Україна не може вирішувати, скільки електроенергії закупити, лише закуповувати в межах встановлених лімітів. Однак, як зазначають експерти, у разі істотного збільшення лімітів виникає питання, хто викупить електроенергію, яка надходить з Європи за європейськими цінами, які в рази вищі за українські.

"Очевидно, що зараз потрібна електроенергія, але скільки це коштує і хто заплатить, адже там вартість електроенергії дорожча, і треба відповісти на запитання: хто сплатить імпорт? В Україні вже катастрофічна ситуація з фінансами, ринок незбалансований абсолютно, ПСО (покладені на українські державні) компанії спецзобов'язання, — Фокус) створили ситуацію, коли ринок електричної енергії незбалансований, борги зростають, і цю проблему потрібно розв'язувати, без цього привести в нормальну ситуацію електроенергетику не вдасться", — упевнений директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп також вважає, що ціна щодо купівлі електроенергії в країнах ЄС залишається критично важливим фактором.

"Критичним фактором є ціна — ціна електроенергії вечірнього піка коштує найдорожче. Це, ймовірніше, потрібно бізнесу, який зараз компенсує нестачу електроенергії за допомогою генераторів. Для бізнесу, який готовий платити, так, імпорт потрібен. Для поставок на об'єкти критичної інфраструктури також. Але якщо говорити про постачання населенню, то з урахуванням, що імпорт у вісім разів дорожчий, ніж ціна електроенергії в Україні для населення, постає питання — хто за це заплатить? Що стане джерелом компенсації?" — каже Андріан Прокіп.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що висока ціна імпортної електроенергії створює ситуацію, коли трейдери закупити її за узгодженням з європейською стороною можуть більше, але ось покупцям електроенергія за такими цінами нецікава. "Імпорт потрібен, і він може частково розв'язувати проблему дефіциту генерації, зараз у нас ліміт 600 МВт і постачають Румунія, Словаччина. Потенційна потужність імпорту — 2 ГВт, але ENTSO-E дозволу не дає поки", — зазначив Омельченко.

Чутки про експорт, що триває з України, експерти, опитані Фокусом, розвіяли. Наразі Україна не продає електроенергію за кордон. Як повідомив Андріан Прокіп, відкриті джерела ENTSO-E свідчать, що комерційного експорту електроенергії з України у ЄС немає. "Є системні перетікання, які в результаті зводяться до нуля, баланс збігається, тобто ні, комерційного експорту електроенергії зараз немає", — зазначив Прокіп.

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Нагадаємо, через пошкодження енергосистеми України внаслідок ракетних ударів РФ у системі — дефіцит потужності. Щоб балансувати енергосистему, оператор оцінює рівень споживання у кожному регіоні та приймає рішення про відключення споживачів.

Як раніше повідомляв Фокус, з січня 2023 року імпорт електроенергії з Європи в Україну здійснюють промислові підприємства обсягом 200-300 МВт на годину.