Выплаты в Польше: как беженцам оформить украинскую пенсию

Инструкция пригодится тем гражданам, которые уже получали пенсионные выплаты в Украине, но из-за полномасштабного вторжения РФ выехали со страны и сейчас находятся в Польше.

Related video

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объяснили, как украинским пенсионерам, которые из-за войны выехали в Польшу, получать пенсию от Украины. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что инструкция пригодится тем гражданам, которые уже получали пенсионные выплаты в Украине. В Минреинтеграции подчеркивают, что такие пенсионеры могут перевести свои выплаты, подав соответствующие документы через Учреждение социального страхования Республики Польша (ZUS).

Какие понадобятся документы, чтобы переназначить пенсии:

паспорт;

справка о присвоении номера UKR PESEL, карта быта или удостоверение личности;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

пенсионное удостоверение (при наличии);

справка с банковскими реквизитами личного (валютного) счета, открытого в польском банке.

Куда украинцам обращаться?

В территориальный орган ZUS по месту жительства на территории Польши с необходимым пакетом документов (перечень ниже).

Территориальный орган ZUS заполнит и удостоверит необходимые формуляры и копии документов, пришлет их в соответствующий орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Орган фонда рассмотрит документы и вынесет соответствующее решение, о котором уведомит ZUS и личность.

Пенсия переводится ежеквартально на личный (валютный) счет пенсионера, открытый в польском банке (в денежной единице евро по официальному курсу НБУ).

Индексация пенсий в Украине: кому из украинцев повысят выплаты

Известно, что повышение выплат точно коснется наиболее незащищенных категорий украинцев, которые получают выплаты:

по инвалидности;

по возрасту;

по выслуге лет:

по потере кормильца.

Также пересчитают размер минимальных страховых выплат. Это касается:

чернобыльцев с инвалидностью;

ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Также перерасчет выплат произойдет для пенсионеров, которые после выхода на заслуженный отдых все равно продолжают работать.

Ранее Фокус рассказывал, что делать украинцам, у которых закончился срок действия пенсионной карты до выплаты пенсии. Также Фокус писал, кому из украинцев могут отменить пенсионные выплаты.