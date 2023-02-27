Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Экономика

Выплаты в Польше: как беженцам оформить украинскую пенсию

Пенсия в Польше, пенсия для украинцев в Польше
Фото: 24 канал | Как беженцам оформить украинскую пенсию в Польше

Инструкция пригодится тем гражданам, которые уже получали пенсионные выплаты в Украине, но из-за полномасштабного вторжения РФ выехали со страны и сейчас находятся в Польше.

Related video

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объяснили, как украинским пенсионерам, которые из-за войны выехали в Польшу, получать пенсию от Украины. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что инструкция пригодится тем гражданам, которые уже получали пенсионные выплаты в Украине. В Минреинтеграции подчеркивают, что такие пенсионеры могут перевести свои выплаты, подав соответствующие документы через Учреждение социального страхования Республики Польша (ZUS).

Какие понадобятся документы, чтобы переназначить пенсии:

  • паспорт;
  • справка о присвоении номера UKR PESEL, карта быта или удостоверение личности;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
  • пенсионное удостоверение (при наличии);
  • справка с банковскими реквизитами личного (валютного) счета, открытого в польском банке.

Куда украинцам обращаться?

  • В территориальный орган ZUS по месту жительства на территории Польши с необходимым пакетом документов (перечень ниже).
  • Территориальный орган ZUS заполнит и удостоверит необходимые формуляры и копии документов, пришлет их в соответствующий орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
  • Орган фонда рассмотрит документы и вынесет соответствующее решение, о котором уведомит ZUS и личность.
  • Пенсия переводится ежеквартально на личный (валютный) счет пенсионера, открытый в польском банке (в денежной единице евро по официальному курсу НБУ).

Индексация пенсий в Украине: кому из украинцев повысят выплаты

Известно, что повышение выплат точно коснется наиболее незащищенных категорий украинцев, которые получают выплаты:

  • по инвалидности;
  • по возрасту;
  • по выслуге лет:
  • по потере кормильца.

Также пересчитают размер минимальных страховых выплат. Это касается:

  • чернобыльцев с инвалидностью;
  • ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Также перерасчет выплат произойдет для пенсионеров, которые после выхода на заслуженный отдых все равно продолжают работать.

Ранее Фокус рассказывал, что делать украинцам, у которых закончился срок действия пенсионной карты до выплаты пенсии. Также Фокус писал, кому из украинцев могут отменить пенсионные выплаты.