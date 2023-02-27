Выплаты в Польше: как беженцам оформить украинскую пенсию
Инструкция пригодится тем гражданам, которые уже получали пенсионные выплаты в Украине, но из-за полномасштабного вторжения РФ выехали со страны и сейчас находятся в Польше.
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объяснили, как украинским пенсионерам, которые из-за войны выехали в Польшу, получать пенсию от Украины. Об этом говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что инструкция пригодится тем гражданам, которые уже получали пенсионные выплаты в Украине. В Минреинтеграции подчеркивают, что такие пенсионеры могут перевести свои выплаты, подав соответствующие документы через Учреждение социального страхования Республики Польша (ZUS).
Какие понадобятся документы, чтобы переназначить пенсии:
- паспорт;
- справка о присвоении номера UKR PESEL, карта быта или удостоверение личности;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
- пенсионное удостоверение (при наличии);
- справка с банковскими реквизитами личного (валютного) счета, открытого в польском банке.
Куда украинцам обращаться?
- В территориальный орган ZUS по месту жительства на территории Польши с необходимым пакетом документов (перечень ниже).
- Территориальный орган ZUS заполнит и удостоверит необходимые формуляры и копии документов, пришлет их в соответствующий орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
- Орган фонда рассмотрит документы и вынесет соответствующее решение, о котором уведомит ZUS и личность.
- Пенсия переводится ежеквартально на личный (валютный) счет пенсионера, открытый в польском банке (в денежной единице евро по официальному курсу НБУ).
Индексация пенсий в Украине: кому из украинцев повысят выплаты
Известно, что повышение выплат точно коснется наиболее незащищенных категорий украинцев, которые получают выплаты:
- по инвалидности;
- по возрасту;
- по выслуге лет:
- по потере кормильца.
Также пересчитают размер минимальных страховых выплат. Это касается:
- чернобыльцев с инвалидностью;
- ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Также перерасчет выплат произойдет для пенсионеров, которые после выхода на заслуженный отдых все равно продолжают работать.
Ранее Фокус рассказывал, что делать украинцам, у которых закончился срок действия пенсионной карты до выплаты пенсии. Также Фокус писал, кому из украинцев могут отменить пенсионные выплаты.