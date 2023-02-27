Виплати в Польщі: як біженцям оформити українську пенсію

Інструкція стане в нагоді тим громадянам, які вже отримували пенсійні виплати в Україні, але через повномасштабне вторгнення РФ виїхали з країни та зараз перебувають у Польщі.

Related video

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пояснили, як українським пенсіонерам, які через війну виїхали в Польщу, отримувати пенсію від України. Про це йдеться на сайті відомства.

Зазначається, що інструкція стане в нагоді тим громадянам, які вже отримували пенсійні виплати в Україні. У Мінреінтеграції наголошують, що такі пенсіонери можуть переказати свої виплати, подавши відповідні документи через Установу соціального страхування Республіки Польща (ZUS).

Які знадобляться документи, щоб перепризначити пенсії:

паспорт;

довідка про присвоєння номера UKR PESEL, карту побиту або посвідчення особи;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

пенсійне посвідчення (за наявності);

довідка з банківськими реквізитами особистого (валютного) рахунку, відкритого в польському банку.

Куди звертатися українцям?

До територіального органу ZUS за місцем проживання на території Польщі з необхідним пакетом документів (перелік вище).

Територіальний орган ZUS заповнить і засвідчить необхідні формуляри та копії документів, надішле їх до відповідного органу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Орган фонду розгляне документи й винесе відповідне рішення, про яке повідомить ZUS і особі.

Пенсію переказують щокварталу на особистий (валютний) рахунок пенсіонера, відкритий у польському банку (в грошовій одиниці євро за офіційним курсом НБУ).

Індексація пенсій в Україні: кому з українців підвищать виплати

Відомо, що підвищення виплат точно торкнеться найбільш незахищених категорій українців, які отримують виплати:

з інвалідності;

з віку;

за вислугою років:

за втратою годувальника.

Також перерахують розмір мінімальних страхових виплат. Це стосується:

чорнобильців із інвалідністю;

ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Також перерахунок виплат відбудеться для пенсіонерів, які після виходу на заслужений відпочинок усе одно продовжують працювати.

Раніше Фокус розповідав, що робити українцям, які закінчили термін дії пенсійної картки до виплати пенсії. Також Фокус писав, кому з українців можуть скасувати пенсійні виплати.