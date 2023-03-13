Чтобы без яиц по 17 гривен. Какими теперь будут государственные закупки в сфере обороны

На подписи у президента находится законопроект №8381, несколько меняющий правила оборонных закупок на время военного положения. Будут ли законодательные изменения способствовать повышению прозрачности и необходимого контроля государственных расходов?

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В конце февраля парламент проголосовал в целом за проект №8381 "О внесении изменений в Закон Украины "Об оборонных закупках" о введении прозрачности в оборонных закупках […] с обеспечением защищенности государственных заказчиков от военных угроз на период действия правового режима военного положения в Украине". 2 марта документ передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Фокус разобрался, что меняет принятый парламентом законопроект №8381 и почему детали государственных закупок для армии и дальше могут пытаться скрыть от общественности.

Предел прозрачности. Что в государственных закупках для обороны будет обнародовано, а что скрыто

Вопрос прозрачности государственных закупок в сфере обороны остро возник в январе 2023 года после обнародования контрактов Минобороны на закупку пищевых продуктов по завышенным ценам. Тогда министр обороны Алексей Резников заявил, что не знал о скандальном контракте, и сказал, что стране необходимо найти баланс между секретностью военного времени и тем, что Украина должна двигаться к более прозрачной системе и "европейским стандартам" антикоррупционной практики до окончания войны.

Вскоре в парламенте начались обсуждения, как именно на период военного положения воплотить механизмы, способствующие прозрачности государственных закупок в оборонной сфере. Таким образом, 24 января Верховная рада получила законопроект №8381, который месяц спустя 24 февраля парламент принял в целом.

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В пояснительной записке говорится, что расходы на сектор безопасности и обороны, согласно закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год", предусмотрены на уровне 1,14 трлн. грн – это около 50% всех годовых расходов государства.

Вопрос повышения прозрачности государственных закупок остается актуальным – законопроект №8381 не решает всех проблем Фото: УНИАН

"Режим экономного и эффективного использования бюджетных средств в оборонных закупках – жизненная необходимость государства, а обеспечение конкурентности, открытости и прозрачности (кроме сведений, составляющих государственную тайну и разглашение которых может нанести ущерб национальной безопасности), предотвращение коррупции, злоупотреблений и дискриминации — сверхважны для страны. Законопроект направлен на обеспечение на уровне закона на период внедрения правового режима военного положения в Украине действия главных принципов оборонных закупок, предусмотренных Законом Украины "Об оборонных закупках", — говорят авторы проекта №8381 в пояснительной записке.

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Главное изменение, согласно проекту закона №8381, — это обнародование заказчиком в электронной системе закупок отчета о договоре не позднее, чем через 10 дней после его заключения. Такое обнародование обязательно, если стоимость предмета закупки для товаров и услуг оборонного назначения, других товаров и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны равна или превышает 200 тыс грн, а для работ оборонного назначения и работ для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны — 1,5 млн грн.

Какие сведения указываются в отчете о закупке:

наименование государственного заказчика (служба государственного заказчика),

название предмета закупки (с указанием единицы измерения в отношении товаров),

цена за единицу товара,

цена работ, услуг.

Если же речь идет о закупке пищевых продуктов, то в отчете должны содержаться сведения о стоимости всех составляющих указанных услуг: отдельные наименования пищевых продуктов с указанием цены за единицу пищевого продукта и стоимости отдельных услуг.

Однако никаких требований по обнародованию наименования поставщиков в отчетах нет, то есть, если цена продуктов в контрактах теперь будет открытой информацией, то кто будет поставлять армии яйца или картофель, общественности будет не известно – это остается тайной.

Согласно новому законопроекту, принятому парламентом, цены в контрактах на покупку пищевых продуктов для ЗСУ будут теперь обнародоваться Фото: УНИАН

По словам Игоря Чудовского, управляющего партнера Адвокатского объединения "Чудовский и партнеры", согласно п. 3 ч. 3 ст. 15 этого закона, по результатам закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения по закрытым закупкам государственные заказчики обнародуют на своем официальном веб-сайте информацию об общем объеме средств государственного бюджета, использованных на закупку товаров, работ и услуг по закрытым закупкам (кроме тайной информации) .

"Участников закупочного процесса обязали более подробно отчитываться и обнародовать информацию, касающуюся таких закупок, делать это почти перед каждым этапом данного процесса, но, конечно, с сохранением информации, содержащей государственную тайну", — говорит Игорь Чудновский.

Закон и риски. Решает ли все вопросы прозрачности государственных закупок проект №8381

Эксперты говорят – данный закон, мотивирующий заказчиков оборонной сферы обнародовать цены контрактов, нужен и должен быть даже во время военного положения.

"Этот проект нужен. До полномасштабного вторжения я занималась аналитикой в сфере оборонных закупок и видела все плюсы и минусы, а сейчас все это скрыто и мы не видим, что у нас происходит с заказами. Мы не можем сравнить цены, по которым идут закупки, и именно с этим связан скандал о закупке пищевых продуктов Минобороны, это первое, и второе – если количество еще можно подвести под конфиденциальность, то стоимость трусов или молока или шапок – такого не должно быть даже в период военного положения. Как закупщик, это мне прибавит работы, но как аналитик и общественный активист, думаю, что принятие проекта №8381 — это хорошо", — рассказала Фокусу эксперт по закупкам Проекта реформы оборонных закупок Нелли Стельмах.

Главное — как непосредственное руководство воинских частей будет контролировать обнародование отчетов, которое теперь обязательно, благодаря проекту №8381 Фото: УНИАН

По ее мнению, проект №8381 будет способствовать контролю государственных закупок, однако риски все равно остаются.

"У нас есть некоторые "мутные" заказчики, которые будут пытаться каким-либо образом не обнародовать данные. И здесь вопрос к непосредственному руководству, будет ли оно контролировать обнародование отчетов? Одно дело – когда заказчиком является Министерство обороны или Национальная полиция, а другое – разные воинские части, которые в объеме закупок составляют большую долю. И здесь вопрос к командованию отдельных частей — проконтролировать закупки и обнародовать информацию ", — объяснила Нелли Стельмах.

Что касается коррупционных рисков, то эксперты считают, что сам законопроект №8381 вряд ли поможет избежать коррупции в государственных закупках в оборонной сфере. Ведь для этого нужны сильные и действенные механизмы контроля, включая общественность и антикоррупционные органы.

Законопроект №8381 — это инструмент, однако вопрос контроля выполнения его требований остается за руководством воинских частей, производящих закупки

"Сам закон не помогает избежать коррупционных рисков. Это лишь инструмент. Делает ли проект более прозрачными закупки в сфере обороны или предотвращает коррупцию? Нет", — говорит Нелли Стельмах.

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"В данном законе определены новые механизмы контроля за оборонными закупками, в частности, со стороны Верховной Рады Украины, устанавливаются требования к обнародованию отчетов об оборонных закупках, в том числе, закупках, осуществленных в период военного положения, конечно, с соблюдением требований по работе с тайной информацией. Вопрос, поможет ли данный закон избежать коррупционных рисков в данной сфере, зависит от степени контроля со стороны государства, в частности, правоохранительных органов", — заключает адвокат Игорь Чудовский.