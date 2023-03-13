Щоб без яєць по 17 гривень. Якими тепер будуть державні закупівлі в сфері оборони

На підписі у президента знаходить законопроект №8381, який дещо змінює правила оборонних закупівель на час воєнного стану. Чи сприятимуть законодавчі зміни підвищенню прозорості та необхідного контролю державних витрат?

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Наприкінці лютого парламент проголосував в цілому за проект №8381 "Про внесення змін до Закону України "Про оборонні закупівлі" щодо запровадження прозорості в оборонних […] із забезпеченням захищеності державних замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні". 2 березня документ передали на підпис президенту Володимиру Зеленському. Фокус розібрався, що змінює ухвалений парламентом законопроект №8381 та чому деталі державних закупівель для армії і далі можуть намагатися приховувати від громадськості.

Межа прозорості. Що у державних закупівлях для оборони буде оприлюднено, а що приховано

Питання прозорості державних закупівель у сфері оборони гостро постало у січні 2023 року після оприлюднення контрактів Міноборони на закупівлю харчових продуктів за завищеними цінами. Тоді міністр оборони Олексій Резніков заявив, що не знав про скандальний контракт та сказав, що країні необхідно знайти баланс між секретністю воєнного часу і тим, що Україна має рухатися до прозорішої системи та "європейських стандартів" антикорупційної практики до закінчення війни.

Невдовзі в парламенті почали обговорення, як саме на період воєнного стану втілити механізми, що сприятимуть прозорості державних закупівель у оборонній сфері. Таким чином, 24 січня Верховна рада отримала законопроект №8381, який через місяць 24 лютого парламент ухвалив в цілому.

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У пояснювальній записці йдеться, що видатки на сектор безпеки та оборони, відповідно до закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", передбачені на рівні 1,14 трлн. грн – це біля 50% усіх річних видатків держави.

Питання підвищення прозорості державних закупівель лишається актуальним - законопроект №8381 не вирішує усіх проблем Фото: УНИАН

"Режим економного та ефективного використання бюджетних коштів в оборонних закупівлях – життєва необхідність держави, а забезпечення конкурентності, відкритості та прозорості (крім відомостей, що становлять державну таємницю і розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці), запобігання корупції, зловживанням та дискримінації — надважливі для країни. Законопроект спрямований на забезпечення, на рівні закону, на період впровадження правового режиму воєнного стану в Україні, дії визначальних принципів оборонних закупівель, передбачених Законом України "Про оборонні закупівлі", — кажуть автори проекту №8381 у пояснювальній записці.

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Головна зміна, згідно з проектом закону №8381, — це оприлюднення замовником в електронній системі закупівель звіту про договір не пізніше, ніж через 10 днів після його укладення. Таке оприлюднення є обов’язковим, якщо вартість предмета закупівлі для товарів і послуг оборонного призначення, інших товарів і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони дорівнює або перевищує 200 тис грн, а для робіт оборонного призначення та робіт для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони — 1,5 млн грн.

Які відомості зазначаються у звіті про закупівлю:

найменування державного замовника (службу державного замовника),

назва предмета закупівлі (із зазначенням одиниці виміру щодо товарів),

ціна за одиницю товару,

ціна робіт, послуг.

Якщо ж йдеться про закупівлю харчових продуктів, то у звіті також мають міститися відомості щодо вартості всіх складових вказаних послуг: окремі найменування харчових продуктів із зазначенням ціни за одиницю харчового продукту та вартості окремих послуг.

Проте ніяких вимог щодо оприлюднення найменування постачальників у звітах немає, тобто, якщо ціна продуктів у контрактах тепер буде відкритою інформацією, то хто саме постачатиме армії яйця або картоплю, громадськості буде не відомо – це лишається таємницею.

Згідно із новим законопроектом, який ухвалив парламент, ціни у контрактах на купівлю харчових продуктів для ЗСУ будуть оприлюднуватися Фото: УНИАН

За словами Ігора Чудовського, керуючого партнера Адвокатського об’єднання "Чудовський та партнери", відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 15 цього закону, за результатами закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями державні замовники оприлюднюють на своєму офіційному веб-сайті інформацію про загальний обсяг коштів державного бюджету, використаних на закупівлю товарів, робіт і послуг за закритими закупівлями (окрім таємної інформації).

"Учасників закупівельного процесу зобов`язали більш детально звітувати та оприлюднювати інформацію, що стосується таких закупівель, робити це майже перед кожним етапом даного процесу, але, звичайно, зі збереженням інформації, що містить державну таємницю", — каже Ігор Чудновський.

Закон та ризики. Чи вирішує усі питання прозорості державних закупівель проект №8381

Експерти кажуть – такий закон, що мотивує замовників оборонної сфери оприлюднювати ціни контрактів, потрібен і має бути навіть під час воєнного стану.

"Цей проект потрібен. До повномасштабного вторгнення я займалась аналітикою в сфері оборонних закупівель і бачила усі плюси та мінуси, а зараз все це приховано і ми не бачимо, що у нас відбувається із замовленнями. Ми не можемо порівняти ціни, за якими йдуть закупівлі, і саме з цим пов'язаний скандал щодо закупівлі харчових продуктів Міноборони, це перше, і друге – якщо кількість ще можна підвести під конфіденційність, то вартість трусів або молока чи шапок – такого не має бути навіть в період воєнного стану. Як закупівельник, це мені додасть роботи, але як аналітик та громадський активіст, думаю, що ухвалення проекту №8381 — це добре", — розповіла Фокусу експертка із закупівель Проєкту реформи оборонних закупівель Неллі Стельмах.

Головне — як безпосереднє керівництво військових частин буде контролювати оприлюднення звітів, яке тепер є обов'язковим, завдяки проекту №8381 Фото: УНИАН

На її думку, проект №8381 сприятиме контролю державних закупівель, проте ризики все рівно лишаються.

"У нас є деякі "мутні" замовники, які будуть намагатися будь-яким чином не оприлюднювати дані. І тут питання до безпосереднього керівництва, чи буде воно контролювати оприлюднення звітів? Одна справа – коли замовником є Міністерство оборони чи Національна поліція, а інша – різні військові частини, які в обсязі закупівель складають більшу частку. І тут питання до командування окремих частин – проконтролювати закупівлі та оприлюднити інформацію", — пояснила Неллі Стельмах.

Що ж стосується корупційних ризиків, то експерти вважають, що сам законопроект №8381 навряд чи допоможе уникнути корупції у державних закупівлях в оборонній сфері. Адже для цього потрібні сильні та дієві механізми контролю, включно з громадськістю та антикорупційними органами.

Законопроект №8381 - це інструмент, проте питання контролю виконання його вимог лишається за керівництвом військових частин, які проводять закупівлі

"Сам закон не допомагає уникнути корупційних ризиків. Це лише інструмент. Проект робить більш прозорими закупівлі в сфері оборони, чи запобігає корупції? Ні", — каже Неллі Стельмах.

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"У даному законі визначені нові механізми контролю за оборонними закупівлями, зокрема з боку Верховної Ради України, встановлюються вимоги до оприлюднення звітів про оборонні закупівлі, в тому числі закупівлі, здійснені в період воєнного стану, звичайно з дотриманням вимог щодо роботи з таємною інформацією. Питання, чи допоможе даний закон уникнути корупційних ризиків у даній сфері, залежить від ступеню контролю з боку держави, зокрема, правоохоронних органів", — підсумовує адвокат Ігор Чудовський.