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Экономика Война и деньги

Открыть тайну: как планируют закупать яйца и молоко для ВСУ

закупки для ВСУ, государственные закупки в оборонной сфере
Фото: УНИАН | Ключевые вопросы законопроекта №8381 – обнародование цен, по которым прошли государственные закупки для армии

Парламент принял законопроект №8381, вносящий изменения в процедуры проведения государственных закупок в оборонной сфере, однако полной прозрачности в госзакупках для армии пока не будет.

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24 февраля Верховная рада Украины проголосовала за проект закона №8381, и со 2 марта проект находится на подписи у президента Владимира Зеленского.

В пояснительной записке к проекту №8381 говорится, что расходы на сектор безопасности и обороны, согласно закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год", предусмотрены на уровне 1,14 трлн грн – это около 50% всех годовых расходов государства.

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Ключевые вопросы законопроекта №8381 – обнародование цен, по которым прошли государственные закупки для армии. А главное изменение, согласно проекту закона №8381, — это обнародование заказчиком в электронной системе закупок отчета о договоре не позднее, чем через 10 дней после его заключения. Причем, обнародование обязательно, если стоимость предмета закупки для товаров и услуг оборонного назначения, других товаров и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны равна или превышает 200 тыс. грн, а для работ оборонного назначения и работ для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны — 1,5 млн грн.

Какие сведения должны быть в отчете о закупке в оборонной сфере:

  • наименование государственного заказчика (служба государственного заказчика);
  • название предмета закупки (с указанием единицы измерения в отношении товаров);
  • цена за единицу товара;
  • цена работ, услуг.

В проекте №8381 говорится, что в случае закупки пищевых продуктов в отчете должны содержаться данные о стоимости всех составляющих: отдельные наименования пищевых продуктов с указанием цены за единицу пищевого продукта и стоимости отдельных услуг.

Но никаких требований по обнародованию наименования поставщиков в отчетах нет, то есть, если цена продуктов в контрактах теперь будет открытой информацией, то кто будет поставлять ВСУ яйца, молоко или картофель, общественности не будет известно – это остается тайной.

По словам Игоря Чудовского, управляющего партнера Адвокатского объединения "Чудовский и партнеры", участников закупочного процесса обязали более подробно отчитываться и обнародовать информацию, касающуюся таких закупок, делать это почти перед каждым этапом данного процесса, но, конечно, с сохранением информации, содержащую государственную тайну.

По мнению опрошенных Фокусом экспертов, законопроект №8381 требует от поставщиков обнародования важных данных о контракте, и такое обнародование крайне важно даже при условии действия военного положения.

"Этот проект нужен. До полномасштабного вторжения я занималась аналитикой в сфере оборонных закупок и видела все плюсы и минусы, а сейчас все это скрыто и мы не видим, что у нас происходит с заказами. Мы не можем сравнить цены, по которым идут закупки, и именно с этим связан скандал о закупке пищевых продуктов Минобороны, это первое и второе – если количество еще можно подвести под конфиденциальность, то стоимость трусов или молока или шапок – такого не должно быть даже в период военного положения", — говорит эксперт по закупкам Проекта реформы оборонных закупок Нелли Стельмах.

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По ее мнению, проект №8381 будет способствовать контролю за государственными закупками, однако риски все равно остаются.

"Одно дело – когда заказчиком является Министерство обороны или Национальная полиция, а другое – разные воинские части, которые в объеме закупок составляют львиную долю. И здесь вопрос к командованию отдельных частей – проконтролировать закупки и обнародовать информацию", – пояснила Нелли Стельмах.

По словам Игоря Чудовского, вопрос, поможет ли данный закон избежать коррупционных рисков в данной сфере, зависит от степени контроля со стороны государства, в частности, правоохранительных органов.

Ранее Фокус писал, что 9 февраля министр обороны Украины Алексей Резников на фоне скандала с закупками для армии по завышенным ценам сообщил, что в прошлом году всего 621 чиновник из оборонного ведомства и ВСУ привлечен к ответственности по итогам внутренних разбирательств. После публикации резонансного расследования должностей лишились два заместителя министра обороны. Уволился Вячеслав Шаповалов, которого позже поместили в СИЗО, а также руководитель департамента госзакупок Богдан Хмельницкий, которого в начале февраля задержала СБУ.