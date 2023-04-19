Тарифы на свет в Украине пересмотрят: как потребителям подготовиться к повышению цен

Кабмин, по мнению эксперта Елены Павленко, должен заранее предупредить украинцев о том, как будут меняться тарифы на электроэнергию и помочь населению подготовиться к этому. Например, запустив программы по использованию энергоэффективных технологий.

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Тарифы на свет в Украине будут пересмотрены в сторону увеличения уже в 2023 году, поэтому гражданам стоит задуматься о модернизации собственного жилья, чтобы оно потребляло как можно меньше энергии. При этом государство должно активно помогать населению в этом вопросе, создавая программы для подготовки к повышению цен на электроэнергию. Об этом рассказала в эфире телемарафона президент DiXi Grouр Елена Павленко.

По ее словам, правительству не удастся за пять следующих лет полностью отстроить поврежденную россиянами энергоинфраструктуру при том, что украинцы массово не оплачивают счета за электричество. Поэтому пересмотр тарифов на свет точно произойдет.

"Я не думаю, что оно будет чрезвычайно высокое – в шесть раз, как рассказывают. Я думаю, что это будет медленно и постепенно, небольшими этапами", — отметила она.

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Елена Павленко считает, что украинское правительство должно рассказать, когда и как планируется повышать тарифы. А также запустить как можно больше программ для того, чтобы каждый мог подготовиться к этому повышению. Речь идет об использовании энергоэффективных технологий: замена окон, изолирование домов, чтобы они меньше потребляли тепла или энергии.

Она также добавила, украинцы должны быть подготовленными к сложному лету, ведь энергоинфраструктуру будут ремонтировать и придется экономить, так и к сложной зиме, потому что враг может возобновить ракетные удары по критической инфраструктуре.

Как может измениться стоимость электроэнергии для населения

В марте 2023 года эксперты рассказали Фокусу, что пересматривать тарифы нужно было уже давно. В Кабмине собирались заняться этим вопросом еще весной прошлого года, но планы были сорваны полномасштабным вторжением российской армии.

"Какой-то пересмотр этого тарифа нужен для того, чтобы хотя бы индексировать рост расходов энергетических компаний. У нас получается такая ситуация, что многие потребители за интернет или мобильный платят больше, чем, например, за электроснабжение. Поэтому целесообразно провести частичное повышение тарифов на электроэнергию, чтобы просто снизить нагрузку на те компании, которые выступают "донорами", — отметил эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип.

Юрий Корольчук, сооснователь Фонда энергетических стратегий, говорит, что сегодня стоимость электроэнергии для населения ниже, чем тариф на распределение электроэнергии, который оплачивают энергетические компании.

"Тариф на распределение сегодня где-то в районе 2,2 грн. Тариф, если оценивать все затраты компаний, а именно так можно посчитать рыночную стоимость, должен быть в районе 5-7 гривен за кВт-час. Сначала он, конечно, будет меньше, могут повышать в 4 этапа, как было в 2014-2016 годах. Глобально речь идет о том, что мы должны оплачивать будущее сектора атомной генерации", — рассказал он.

Тем временем министр энергетики Герман Галущенко 18 апреля 2023 года заявил, что вопрос о повышении тарифов на электроэнергию все еще обсуждается.

"Вопрос еще обсуждается. Но чего только не пишут сейчас: и 6 грн/кВт-ч, и 8 грн/кВт-ч. Будем смотреть", — сказал он.

Напомним также, что ранее Фокус уже анализировал, какие еще факторы повлияют на уровень тарифов для населения.