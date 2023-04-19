Тарифи на світло в Україні переглянуть: як споживачам підготуватися до підвищення цін

Кабмін, на думку експерта Олени Павленко, має заздалегідь попередити українців про те, як змінюватимуться тарифи на електроенергію і допомогти населенню підготуватися до цього. Наприклад, запустивши програми з використання енергоефективних технологій.

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Тарифи на світло в Україні будуть переглянуті в бік збільшення вже у 2023 році, тому громадянам варто задуматися про модернізацію власного житла, щоб воно споживало якнайменше енергії. Водночас держава має активно допомагати населенню в цьому питанні, створюючи програми для підготовки до підвищення цін на електроенергію. Про це розповіла в ефірі телемарафону президентка DiXi Grouр Олена Павленко.

За її словами, уряду не вдасться за наступні п'ять років повністю відбудувати пошкоджену росіянами енергоінфраструктуру з тією обставиною, що українці масово не оплачують рахунки за електрику. Тому перегляд тарифів світ точно відбудеться.

"Я не думаю, що воно буде надзвичайно високим, — у шість разів, як розповідають. Я думаю, що це буде повільно та поступово, невеликими етапами", — зазначила вона.

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Олена Павленко вважає, що український уряд має розповісти, коли та як планується підвищувати тарифи. А також запустити якнайбільше програм для того, щоб кожен міг підготуватися до цього підвищення. Йдеться про використання енергоефективних технологій: заміна вікон, ізолювання будинків, щоб вони менше споживали тепла чи енергію.

Вона також додала, що українці мають бути підготовленими як до складного літа, адже енергоінфраструктуру ремонтуватимуть і доведеться економити, так і до складної зими, бо ворог може відновити ракетні удари по критичній інфраструктурі.

Як може змінитися вартість електроенергії для населення

У березні 2023 року експерти розповіли Фокусу, що переглядати тарифи потрібно було вже давно. У Кабміні збиралися зайнятися цим питанням ще навесні минулого року, але плани зірвали повномасштабне вторгнення російської армії.

"Якийсь перегляд цього тарифу потрібен для того, щоб хоча б індексувати зростання витрат енергетичних компаній. У нас виходить така ситуація, що багато споживачів за інтернет чи мобільний платять більше, ніж, наприклад, за електропостачання. Тому доцільно провести часткове підвищення тарифів на електроенергію, щоби просто знизити навантаження на ті компанії, які виступають "донорами", — зазначив експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

Юрій Корольчук, співзасновник Фонду енергетичних стратегій, каже, що сьогодні вартість електроенергії для населення нижча за тариф на розподіл електроенергії, який оплачують енергетичні компанії.

"Тариф на розподіл сьогодні десь у районі 2,2 грн.Тариф, якщо оцінювати всі витрати компаній, а саме так можна порахувати ринкову вартість, має бути в районі 5-7 гривень за кВт-годину. Спочатку він, звичайно, буде меншим, можуть підвищувати у 4 етапи, як було у 2014-2016 роках. Глобально йдеться про те, що ми маємо оплачувати майбутнє сектора атомної генерації", — розповів він.

Тим часом міністр енергетики Герман Галущенко 18 квітня 2023 заявив, що питання про підвищення тарифів на електроенергію все ще обговорюється.

"Питання ще обговорюється. Але чого тільки не пишуть зараз: і 6 грн/кВт-год, і 8 грн/кВт-ч. Дивитимемося", — сказав він.

Нагадаємо також, що раніше Фокус вже аналізував, які ще фактори вплинуть на рівень тарифів для населення.