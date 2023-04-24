Битва за мигрантов. Почему Украина будет нуждаться в заробитчанах из Центральной Азии после войны

Фокус поговорил с экспертом по международному трудоустройству Василием Воскобойником о том, как общество должно готовиться к приезду рабочей силы из стран Азии после завершения войны и каким образом Украина будет конкурировать с Западом за мигрантов.

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Центр экономической стратегии (ЦЭС) 21 марта обнародовал результаты исследования перспектив возвращения украинцев домой после завершения войны. В ЦЭС делают предположение, что в лучшем случае за границей останется 861 тыс. наших граждан, при среднем сценарии — 1,77 млн, а при наихудшем развитии событий — 2,67 млн. Кроме этого, около 2 млн украинцев насильственно депортировали в РФ, и не все из них уже смогут вернуться по разным причинам.

До полномасштабного вторжения в Украине уже был кадровый дефицит, рассказала в комментарии Фокусу Анна Вахитова, профессор Киевской школы экономики. По ее словам, в дальнейшем проблема станет еще более ощутимой.

"У нас и до войны ощущалась нехватка специалистов, связанных со строительством, а в период восстановления, когда потребность в таких рабочих руках вырастет, дефицит будет ощущаться еще острее", — подчеркнула она.

Враг продолжает уничтожать украинские города. Украине понадобится много времени и сил на их восстановление Фото: Обозреватель

Мнение профессора разделяет Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству. В разговоре с Фокусом он отметил, что после победы Украина должна решить вопрос с массовым привлечением рабочей силы.

"Скорее всего, мы окажемся в ситуации, когда у нас будут деньги на восстановление благодаря международной помощи, но возникнет вопрос — кто будет работать?" – объясняет эксперт.

Выехать за границу

Сегодня украинские мужчины преимущественно не могут выехать за пределы страны из-за военного положения, но после завершения войны такие ограничения будут уже не актуальны. Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что если бы боевые действия закончились в течение полугода после вторжения россиян, то более половины беженцев, скорее всего, вернулись бы домой. Но из-за того, что война затягивается, скорее возможен вариант, при котором украинские мужчины присоединятся к женам в других странах, чем наоборот.

Украинцы до сих пор продолжают выезжать за границу из-за сложной ситуации и боевых действий Фото: Getty Images

Главная причина, по которой украинцы будут пытаться искать работу за границей, останется та же, что была и до 2022 года — ощутимая разница в зарплате.

"Водитель-дальнобойщик в Украине получает 15-25 тыс. грн в месяц, а в Германии — 2-2,5 тыс. евро в месяц. Строитель у нас может заработать $500 (ранее до $1 тыс.), а в Германии ему заплатят 2,5-3 тыс. евро. И это, к сожалению, после окончания войны будет выталкивать людей из Украины", — считает Василий Воскобойник.

Поэтому Украине именно сейчас нужно задумываться, кто будет работать на строительстве, при восстановлении разрушенной инфраструктуры после завершения боевых действий. Одним из самых очевидных вариантов являются трудовые мигранты из стран Центральной Азии.

Василий Воскобойник уверен: Украине уже сейчас нужно формировать свою миграционную политику для привлечения рабочей силы

Мигранты из Азии: готова ли Украина?

Еще в 2021 году Фокус подробно рассказывал, что Украина из-за демографического кризиса уже к 2050 году будет нуждаться в иностранной рабочей силе. Полномасштабная война лишь добавила дополнительные факторы к общей картинке. На тот момент к нам так же ехали выходцы из Таджикистана или Узбекистана, и украинцы довольно гостеприимно принимали заробитчан. Какие-то столкновения были скорее исключением, чем правилом. Но следует понимать, что массового притока иностранцев все же не было. Впрочем, когда мы говорим о восстановлении Украины, количество трудовых мигрантов может быть действительно существенным, объясняет Воскобойник.

Он перечисляет важные вопросы, которые должны поднимать в украинском экспертном круге, чтобы подготовить основу для таких процессов:

Готовы ли украинцы к волне трудовых мигрантов из стран Центральной Азии?

На каких условиях должны приезжать трудовые мигранты? Будут ли иностранцы ехать со своими семьями, или речь может идти только о рабочих визах на год-два, после которых они будут возвращаться домой?

Готовы ли наши правоохранительные органы к волне мигрантов?

Возможен ли вариант, при котором иностранцы в будущем будут приобретать украинское гражданство?

"Эту тему уже сейчас должны обсуждать представители власти, депутаты, правительство, бизнес и т.д.", — уверен Воскобойник. Только тогда мы будем готовы к скорейшему восстановлению страны в условиях дефицита украинской рабочей силы, отмечает эксперт.

Битва за мигрантов

Пока Украина еще не начала дискуссию в обществе о привлечении заробитчан, страны Запада уже серьезно прорабатывают этот вопрос. Как объясняет Воскобойник, та же Германия настроена приглашать жителей Центральной Азии для трудоустройства.

К примеру, еще летом прошлого года стало известно, что немецкая рекрутинговая компания HS-Personal открывает в Узбекистане Центр по изучению немецкого языка для трудовых мигрантов. Как сообщали СМИ со ссылкой на государственные органы, компания обещала местным жителям работу в разных областях после получения сертификата на знание языка уровня В1. В частности, рекрутеры искали водителей фур и автобусов, медперсонал для домов престарелых, персонал в рестораны, гостиницы и парки развлечений.

Таких предложений впоследствии будет только больше. Поэтому трудовые мигранты, которые будут искать работу, впоследствии предстанут перед вопросом — ехать ли в Украину, где зарплаты существенно меньше, или учить иностранный язык и трудоустраиваться в Западной Европе.

Именно поэтому Украина должна создавать свою четкую миграционную политику, подкрепленную законодательными документами, и продумывать те бонусы, которые сможет предложить иностранцам.

Ранее Василий Воскобойник также рассказывал Фокусу, что Германия заинтересована в уехавших в ЕС украинских детях из-за демографического кризиса в стране и проблемы быстрого старения населения. Соответственно, Берлин будет пытаться сделать так, чтобы украинцы оставались в стране.