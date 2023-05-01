Ракетный обстрел Украины 1 мая: в Миэнергетики рассказали, где есть проблемы со светом

Российским войскам в ходе ракетных обстрелов Украины ночь 1 мая не удалось повредить объекты, которые генерируют электроэнергию, при этом проблемы со светом зафиксированы в двух регионах страны.

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В ночь на 1 мая 2023 года ВС РФ устроили новый ракетный удар по территории Украины. В результате воздушной атаки значительные повреждения сетевой инфраструктуры зафиксированы в Днепропетровской и Херсонской областях, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

По информации ведомства, специалисты не зафиксировали повреждения объектов, которые генерируют электроэнергию.

При этом из-за российских обстрелов усложнилась ситуация с электроснабжением в Херсонской области — из-за обстрелов обесточено более 11 тысяч абонентов в городе Херсон и 7,1 тысячи — в области.

"Полное устранение повреждений будет продолжаться несколько суток", — сообщили в Минэнерго.

По данным пресс-службы, энергетики несмотря на непрекращающиеся обстрелі продолжают выполнять работы по возобновлению поставок электроэнергии круглосуточно. В частности, за минувшие сутки запитано более 7 тысяч абонентов в Донецкой области и около 3 тысяч — в Сумской.

Напомним, 1 мая взрывы прогремели в Киеве и в Павлограде. Все воздушные цели над столицей ВСУ были уничтожены, но в Павлограде был "прилет". В результате попадания ракеты в Павлограде 25 человек получили ранения, также повреждения получили 80 домов.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, что оккупанты обстреляли Украину со стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, 18 ракет были выпущены из района Каспийского моря в Мурманской области.

Также он добавил, что самолеты могут нести больше крылатых ракет на борту. Один Ту-95 может нести сразу от 8 крылатых ракет, а Ту-160 до 12.

Напомним также, что россияне ночью 28 апреля ударили ракетой по многоэтажке в Умани, от взрыва обвалился целый подъезд жилого дома. Обстрел унес жизни минимум 23 человек, среди них пятеро детей.