Ракетний обстріл України 1 травня: у Міенергетики розповіли, де є проблеми зі світлом

Російським військам у ході ракетного обстрілу України ніч 1 травня не вдалося пошкодити об'єкти, що генерують електроенергію, при цьому проблеми зі світлом зафіксовані у двох регіонах країни.

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У ніч проти 1 травня 2023 року ЗС РФ влаштували новий ракетний удар по території України. Внаслідок повітряної атаки значні пошкодження мережевої інфраструктури зафіксовано у Дніпропетровській та Херсонській областях, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

За інформацією відомства, фахівці не зафіксували пошкодження об'єктів, що генерують електроенергію.

При цьому через російські обстріли ускладнилася ситуація з електропостачанням у Херсонській області — через обстріл знеструмлено понад 11 тисяч абонентів у місті Херсон та 7,1 тисячі — в області.

"Повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб", — повідомили у Міненерго.

За даними пресслужби, енергетики, незважаючи на безперервні обстріли, продовжують виконувати роботи з відновлення поставок електроенергії цілодобово. Зокрема, за минулу добу запитано понад 7 тисяч абонентів на Донеччині та близько 3 тисяч — на Сумщині.

Нагадаємо, 1 травня вибухи пролунали у Києві та у Павлограді. Усі повітряні цілі над столицею ЗСУ були знищені, але у Павлограді був "приліт". Внаслідок влучення ракети у Павлограді 25 осіб отримали поранення, також пошкодження отримали 80 будинків.

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що окупанти обстріляли Україну зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 та Ту-160, 18 ракет було випущено з району Каспійського моря у Мурманській області.

Також він додав, що літаки можуть нести більше крилатих ракет на борту. Один Ту-95 може нести одразу від 8 крилатих ракет, а Ту-160 до 12.

Нагадаємо також, що росіяни вночі 28 квітня вдарили ракетою багатоповерхівкою в Умані, від вибуху обвалився цілий під'їзд житлового будинку. Обстріл забрав життя щонайменше 23 людей, серед них п'ятеро дітей.